快訊

中職／潘威倫1局失5分被悍將打退 150勝再等等

10年跌倒近千次！夫妻詐保5千萬元手法曝光 豪奢生活意外露餡

孫安佐經紀人朱翊銘否認涉襲警 稱2人拿瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義情殺案凶嫌早與死者爆嫌隙！ 2年前曾持刀追殺狂砍全身傷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市發生2死2傷情殺命案，陳姓男子凌晨跑到前妻與現任男友邱男住處，架鋁梯潛入3樓破門而入持刀砍殺邱男後逃到汽車旅館與警方對峙後自戕，案件造成邱男、陳嫌死亡；檢警調查，2人早有嫌隙，陳男懷疑邱男與前妻有不正常關係，曾於廟會狙殺邱男重傷，後雙方和解。

檢警調查，陳男懷疑邱男與其妻過從甚密懷恨在心，2022年4月10日上午在住處飲酒後，柯姓友人邀陳男一同去觀看廟會遶境活動，得知邱男也會到場，陳男欣然同往，攜帶水果刀藏於腰部後搭乘不知情柯男機車前往，到廟會前發現邱男在自小貨車上，陳男於是走向貨車上並質問邱男與其妻的關係，雙方一言不合，陳男取出水果刀朝邱男身體砍去，邱男跳車逃跑，陳男持刀追砍，致邱男受有頭皮開放性傷口、頭部其他部位開放性傷口、腹壁挫傷、胸部挫傷、左側手部開放性傷口、右側前臂開放性傷口等傷害。

在場之友人見邱男遭陳男砍傷立即趨前奪下水果刀及壓制報警及叫救護車，陳男趁隙逃離現場後，於當天下午前往嘉義市警局第一分局北鎮派出所投案。

邱男檢具傷單對陳男提告傷害，後來雙方和解，邱男具狀撤告。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義陳姓男子凌晨跑到前妻與現任男友邱男住處，架鋁梯潛入3樓破門而入持刀砍殺邱男後逃到汽車旅館與警方對峙後自戕，檢警調查2人早有嫌隙。圖／翻攝畫面
嘉義陳姓男子凌晨跑到前妻與現任男友邱男住處，架鋁梯潛入3樓破門而入持刀砍殺邱男後逃到汽車旅館與警方對峙後自戕，檢警調查2人早有嫌隙。圖／翻攝畫面

前妻 命案 嘉義 情殺 汽車旅館 男友

延伸閱讀

嘉義2死1傷情殺血案 凶嫌臉書貼全家福照：破壞我家想毀滅他！

半夜扛梯爬上2樓打破窗 嘉義妒男闖前妻男友家持刀殺人

相關新聞

孫安佐經紀人朱翊銘否認涉襲警 稱2人拿瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐（改名孫健豪）因帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，檢警昨依槍砲罪嫌搜索約談孫安佐及經紀人朱翊銘...

嘉義市2死2傷情殺案初步相驗結果出爐 下周解剖確認實際傷害狀況

嘉義市今天凌晨2死2傷情殺命案！44歲陳姓男子凌晨3點多，跑到前妻自強街現任男友42歲邱姓男子住家，持刀將對方殺害，24...

影／中捷上被砍為何不跑？高中生曝原因並感謝「長髮哥」救命

台中捷運上月隨機砍人事件，被砍3刀的呂姓高中生康復出院，今天被問及「被砍當時為何不跑？」他透過影片表示，「因為我覺得不會...

陳水扁再「逃」一案！國務機要費案後 買官洗錢案也判免訴

前總統陳水扁被控在「台北101」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，因身體因素案子2015年5月13日裁定停止審判，一拖多年...

嘉義情殺案凶嫌早與死者爆嫌隙！ 2年前曾持刀追殺狂砍全身傷

嘉義市發生2死2傷情殺命案，陳姓男子凌晨跑到前妻與現任男友邱男住處，架鋁梯潛入3樓破門而入持刀砍殺邱男後逃到汽車旅館與警...

Joeman、蕾菈涉毒緩起訴確定 新北檢擬安排拍公益影片

YouTuber「Joeman」、「蕾菈」與其DJ老公湯宇，去年11月間因涉嫌吸食及持有二級毒品大麻被捕，3人施用部分雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。