嘉義情殺案凶嫌早與死者爆嫌隙！ 2年前曾持刀追殺狂砍全身傷

嘉義市發生2死2傷情殺命案，陳姓男子凌晨跑到前妻與現任男友邱男住處，架鋁梯潛入3樓破門而入持刀砍殺邱男後逃到汽車旅館與警方對峙後自戕，案件造成邱男、陳嫌死亡；檢警調查，2人早有嫌隙，陳男懷疑邱男與前妻有不正常關係，曾於廟會狙殺邱男重傷，後雙方和解。

檢警調查，陳男懷疑邱男與其妻過從甚密懷恨在心，2022年4月10日上午在住處飲酒後，柯姓友人邀陳男一同去觀看廟會遶境活動，得知邱男也會到場，陳男欣然同往，攜帶水果刀藏於腰部後搭乘不知情柯男機車前往，到廟會前發現邱男在自小貨車上，陳男於是走向貨車上並質問邱男與其妻的關係，雙方一言不合，陳男取出水果刀朝邱男身體砍去，邱男跳車逃跑，陳男持刀追砍，致邱男受有頭皮開放性傷口、頭部其他部位開放性傷口、腹壁挫傷、胸部挫傷、左側手部開放性傷口、右側前臂開放性傷口等傷害。

在場之友人見邱男遭陳男砍傷立即趨前奪下水果刀及壓制報警及叫救護車，陳男趁隙逃離現場後，於當天下午前往嘉義市警局第一分局北鎮派出所投案。

邱男檢具傷單對陳男提告傷害，後來雙方和解，邱男具狀撤告。

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