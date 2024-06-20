Joeman、蕾菈涉毒緩起訴確定 新北檢擬安排拍公益影片

YouTuber「Joeman」、「蕾菈」與其DJ老公湯宇，去年11月間因涉嫌吸食及持有二級毒品大麻被捕，3人施用部分雖不起訴，但無故持有大麻，新北地檢署要求3人以悔過書和分別提供100、48小時義務勞務，予以緩起訴。案經高檢署駁回再議確定，新北檢預計運用3人網路知名度，拍攝法治宣導影片，將3人義務勞務時數進行最有效的運用。

據了解，檢方當時在偵辦3人持毒案時，便在處分緩起訴前，詢問3人對於以義務勞務時數進行法治宣導的意願，當時3人除表同意，Joeman主動表達可拍攝假投資反詐騙或以自身經驗宣導反毒等主題的公益短片，蕾菈夫婦也表示可拍攝校園反霸凌的宣導影片。檢察官於是同意3人以包括企劃、拍攝、剪輯、後製等製作所需時數，抵扣義務勞務時數製作法治教育影片PO上網路，須於緩起訴期間內完成且不得營利。

Joeman（本名翁雋明）去年11月6日因毒遭檢警搜索，先在新北市新莊住處，被搜出含殘渣的大麻研磨器、大麻煙斗各1個、手機1支，接著又在八里住處搜出總淨重7.2583公克的大麻3包、含大麻殘渣淨重0.2723公克的大麻研磨器1個、含大麻殘渣淨重0.0062公克的真空罐及捲菸紙。檢警並查出Joeman是在去年9月下旬，以14000元向王姓藥頭購入10克大麻。

而蕾菈（本名何蕾伊菈）與其老公湯宇，也在新北市中和住處，被搜出淨重0.1114 公克的大麻1包、大麻研磨器1個、大麻煙斗2支和水煙壺濾嘴1個。

當下Joeman和蕾拉夫婦3人均坦承吸食毒品，事後並公開道歉，但檢警採集3人毛髮、尿液送驗，均未驗出大麻代謝物反應，檢察官僅能依科學證據，認定3人施用第二級毒品罪嫌不足。

但3人無故持有大麻犯行明確，檢察官因此要求他們當庭書立悔過書，予以緩起訴處分。緩起訴期間為1年，條件為3人要向公益機關團體提供義務勞務，其中Joeman應提供100小時義務勞務，蕾菈、湯宇2人各提供48小時義務勞務。

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