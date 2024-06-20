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影／男子收15代價藏毒闖關遭逮　落網主嫌才剛假釋半年

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃機執行入境行李X光儀檢勤務時，發現一件來自柬埔寨的託運行李之X光顯像有異，待該名旅客領取通關時予以注檢，果然在行李箱夾層中查獲第一級毒品海洛英3,178公克，市價約2千萬。航警向上溯源，循線逮捕許姓主嫌，官姓、王姓共犯，依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。

航警局刑警大隊第一隊隊長李維佳表示，今年2月11日在桃園國際機場，查獲一名自柬埔寨搭機返台的李姓男子，在託運行李中夾藏第一級毒品海洛英3,178公克。李男落網後矢口否認藏毒闖關，一再辯稱自己不知情，直到警方出示證據，李男才坦承缺錢花用才以新台幣15萬元酬庸幫忙官姓男子帶毒。

李維佳指出，運毒集團除了提供15萬元酬庸，還提供李嫌柬埔寨來回機票及在柬埔寨的生活費。李嫌原計畫在過年前運毒回台海撈一筆，但計畫趕不上變化，過年前機票一位難求，苦等至大年初二終有機位，未料回台即遭警方緝獲，過年年菜吃不成只能蹲苦窯吃牢飯。

李維佳透露，專案小組耗時3個多月向上溯源，終於成功將查本案許姓主嫌、官姓及王姓共犯等3人逮捕歸案，全案4名犯嫌移送桃檢偵辦，訊後建請羈押均獲准。許姓主嫌於2006年也因運輸毒品入獄服刑，去年底才假釋出獄，不料許嫌甫假釋即夥同共犯策畫運毒，實不可取。

航空警察局呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣三千萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，接觸毒品終生受害。

李姓男子於行李箱中夾藏第一級毒品海洛英遭查獲，依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
李姓男子於行李箱中夾藏第一級毒品海洛英遭查獲，依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
海關在李男的行李箱中查獲第一級毒品海洛英3,178公克，市價約2千萬。圖／航警局提供
海關在李男的行李箱中查獲第一級毒品海洛英3,178公克，市價約2千萬。圖／航警局提供
遭海關查獲的第一級毒品海洛因3,178公克。圖／航警局提供
遭海關查獲的第一級毒品海洛因3,178公克。圖／航警局提供

柬埔寨 毒品 行李箱

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