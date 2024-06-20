嘉義市2死2傷情殺 對峙5小時嫌犯自戕

嘉義市發生2死2傷情殺命案，陳姓男子凌晨跑到前妻與現任男友邱男住處，架上鋁梯潛入3樓破門而入持刀砍殺邱男、前妻、邱男兒子，邱男送醫不治，前妻與邱男兒子受傷，陳男逃到汽車旅館，警方趕往圍捕，雙方對峙5小時後，陳男舉槍自戕。

警方表示，凌晨3點多獲報，自強街一處民宅發生一起兇殺案，有3名被害人遭犯嫌持刀砍殺，其中1名被害人已明顯死亡，另2名被害人送醫治療。

警方趕赴現場，並對案發地點進行封鎖，組成專案小組，調閱監視器鎖定犯嫌身分，得知44歲陳嫌犯案後逃逸至汽車旅館，警方封鎖汽車旅館圍捕，陳嫌一度持槍從房內衝出，遭警方以火力壓制，自知難逃法網遂舉槍自戕。

警方表示，與陳男電話溝通過程中，他聲稱有槍枝、爆裂物，還開2槍，證明他絕非恫嚇，警方擔心冒然行動傷及無辜，疏散汽車旅館其他房客，與嫌犯持續電話溝通安撫談判，上午接近9點，陳男一度持槍走出來，警方開4槍以火力壓制，陳男腿部中彈後退回車庫，警方電話關切，陳男疑似吞食不明藥物口齒不清，9點多房內傳出一聲槍響隨後沒有動靜，警方攻入房內發現陳男疑自戕，由救護人員協助送醫搶救。鑑識人員於現場起獲槍械、爆裂物等，還有瓶寫著氫氟酸不明物品，一併帶回鑑識中。

據了解，陳嫌係因感情糾紛，便預謀持刀殺害前妻之現任男友，全案目前由警方釐清案情並依法偵辦。

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