彰化警方連破15件毒品案 32人被捕斷毒品通路

彰化縣員林警分局清查轄區內的可疑出租房屋、工寮和空房，查獲毒品案件15件、32人，警方再接再厲，這兩天又查獲毒品分裝場，查扣市價逾百萬元的毒咖啡包和膠囊，依違反毒品防制條把曾姓等兩名犯嫌移送偵辦。

警方今指出，5月動員警力強力掃蕩幫派組織涉毒、潛藏社區毒品犯罪，強化反毒友善通報網，並臨檢、攔查高風險涉毒營業場所，根據線報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，聲請搜索票到出租房屋、空屋、工寮查獲毒品案件15件、32人，阻止毒品流向中部三縣市。

據了解，最近兩天警方持檢方核發搜索票到某出租房屋，把正在分裝第三級毒品二甲基卡西酮毒品咖啡包的卅多歲曾男、李男二人逮個正著，查扣2000包咖啡包、791顆毒膠囊、一台封膜機和10多萬元現金，警詢後移送偵辦。

警方指出，毒品咖啡包多為三、四級毒品亂混，摻入黃色或橙色果汁粉調味，打開後呈略淡的黃或橙色，青少年如果被請喝咖啡，當場打開咖啡包是「加味」就要小心極有可能是毒品而非無咖啡成分的飲品，飲用後染上毒癮。

員林警分局長吳詠傑表示，新興毒品流竄戕害國人健康，警方即使在警察節前後也持續掃蕩毒品，阻斷毒品通路、斷絕犯罪幫派收入。

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