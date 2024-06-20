影／高雄毒蟲開車違規被警攔 針頭吸食器曝犯行…40克毒乖乖拿出

謝姓男子前天凌晨駕車行經高雄市一處路口，因紅燈越線，被巡邏警網攔查，謝開門時，眼尖員警發現車門有一組玻璃球吸食器，謝強辯不是他的；下一秒員警又發現駕駛座有使用過針頭，謝見事跡敗露，乖乖從皮包中拿出6包共重40公克的毒品。

警方指出，鳳山警分局文山派出所員警前天凌晨1時許，巡邏經過鳳山區經武路與文龍東路口時，見謝姓男子（45歲）駕車行經鳳山區經武路與文龍東路口時闖紅燈越線，看到警車才停下，於是趨前攔查。

警方對謝說，「紅綠燈還是要等一下，你都衝出來了」。警方要求謝停車受檢，在謝開啟車門時，眼尖發現一組玻璃球吸食器，謝辯稱「不是我的」。

警方懷疑張未吐實，仔細查看車內，聞到一股飄散的毒品異味，隨後在駕駛座發現使用過的針頭，警方問張「還有沒有東西，拿出來」；張見東窗事發，從包包內拿出4包重17.5公克的海洛因，及2包重22.85公克的安非他命。

警方見張持有的毒品量，詢問「量這麼多，你是不是有在販賣毒品？」謝辯稱都是自己要吸食的，當場被上銬逮捕；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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