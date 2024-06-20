半夜扛梯爬上2樓打破窗 嘉義妒男闖前妻男友家持刀殺人

嘉義市凌晨傳出疑情殺血案，44歲陳姓男子疑不滿前妻另結新歡預謀殺人，為了進入自強街前妻邱姓男友住處凶人，還帶著鋁梯，從外牆架梯爬上2樓採光罩，再翻入陽台、打破落地窗入內，持刀刺死42歲邱男，刺傷24歲邱男兒子，後因畏罪逃到某汽車旅館內，見警圍捕舉槍自戕，送醫搶救不治。

警方調查，凌晨3時許獲報，轄內自強街一處民宅發生一起凶殺案。有2名被害人遭犯嫌持刀砍殺，其中1名被害人已明顯死亡，另名被害人送醫治療中。 第一警分局立即派員趕赴現場，並對案發地點進行封鎖，確保現場證據，鑑識人員也迅速到場進行詳細的勘查與採證工作。

邱男鄰居跟警方說，凶嫌凌晨到前妻男友家門口，由於大門深鎖，他自備鋁梯，從外牆架梯翻入陽台，打破落地窗，帶刀從2樓入內行凶。警方獲報趕抵時，鋁梯還留在現場。警方凌晨獲報後展開調查，循線掌握到陳姓男子身分，直到上午9點多，前往封鎖汽車旅館實施圍捕，勸降期間，陳嫌持槍由房內衝出遭警方以火力強力壓制，疑自知難逃法網遂舉槍自戕。警方隨即將他送醫搶救，但仍宣告不治，至於詳細案情仍待釐清。

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