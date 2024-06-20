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影／嘉義市驚傳2死1傷命案…他砍殺前妻男友父子 行凶後跑摩鐵開槍

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市凌晨驚傳2死1傷疑情殺命案！44歲陳姓男子凌晨3點多，跑到前妻自強街現任男友42歲邱姓男子住家，持刀將對方殺害，再砍傷24歲邱男兒子，上午9點多，陳男逃到某間摩鐵內，疑似舉槍自戕。

警方凌晨獲報後展開調查，循線掌握到陳姓男子身分，直到上午9點多，在某間摩鐵內發現男子，但他疑似舉槍自戕，警方隨即將他送醫搶救，但仍宣告不治，至於詳細案情仍待釐清。

警方調查，凌晨3時許獲報，轄內自強街一處民宅發生一起凶殺案。有2名被害人遭犯嫌持刀砍殺，其中1名被害人已明顯死亡，另名被害人送醫治療中。 第一警分局立即派員趕赴現場，並對案發地點進行封鎖，確保現場證據，鑑識人員也迅速到場進行詳細的勘查與採證工作。

警方旋即組成專案小組，調閱監視器鎖定犯嫌身分，得知陳嫌犯案後逃逸至轄內一處汽車旅館，前往封鎖汽車旅館實施圍捕，勸降期間，陳嫌持槍由房內衝出遭警方以火力強力壓制，疑自知難逃法網遂舉槍自戕。

據了解，陳嫌因感情糾紛，便預謀持刀殺害前妻之現任男友，全案目前由警方釐清案情並依法偵辦。

【中央社／嘉義市20日電】

嘉義市警察局第一分局表示，44歲陳男與前妻楊女自學生時期交往，成年後結婚，不過，2人感情後來不睦，離婚後，楊女與離過婚的邱男在一起，同居在嘉義市自強街的透天厝，並與邱男24歲的兒子住在一起。

警方稍早表示，邱男的兒子未成年，但後經確認，年齡24歲。

警方指出，陳男疑因不滿前妻另結新歡，凌晨3時多，前往邱男住處，並架梯上陽台、打破玻璃，闖入屋內，並持刀砍殺邱男，邱男當場傷重不治，過程中，邱男兒子被砍中數刀，送醫急救，暫無生命危險，楊女身體多處拉扯造成挫傷。

警方據報趕到現場，以車追人，發現陳男躲藏在附近的汽車旅館，立即前往圍捕，雙方一直僵持到上午9時左右，陳男情緒失控，持槍對外開2槍，並衝出房外，警方立即朝陳男腿部回擊4槍，陳男退回房內後，屋內則傳出槍聲，警方立即衝入，陳男頭部有槍傷，已倒在血泊中，送醫急救，仍宣告不治。

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嘉義市凌晨驚傳2死1傷疑情殺命案！44歲陳姓男子凌晨3點多，跑到前妻自強街現任男友42歲邱姓男子住家，持槍將對方殺害，再槍傷24歲邱男兒子，上午9點多，陳男逃到某間摩鐵內，疑似舉槍自戕。 記者李宗祐／攝影
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前妻 命案 槍枝 殺人 男友

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