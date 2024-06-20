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通緝犯石茂強泰國遭行刑式槍殺…頭部中2彈被棄屍 槍手、員工起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年2月間，在泰國經營大麻店的男子王紘騰，涉嫌在曼谷槍殺通緝犯石茂強，並指示朋友林廣源棄屍。台北地檢署查出，案發時王的員工周昱帆負責遞槍，今依涉犯殺人罪起訴王紘騰及周昱帆，本案為北檢起訴第14起國民法官案。

檢方指出，今年2月24日，王紘騰在泰國經營的大麻店，他與周昱帆及國中同學許峯源搭機抵達泰國曼谷後，驅車前往他的租屋處。隨後，王紘騰聯繫石茂強到他的租屋處討論糾紛事宜，林廣原也聞訊前來。

不過，4人處理糾紛過程中，王紘騰與石茂強一言不合，王紘騰於2月25日凌晨4點11分，在租屋處外持槍朝石茂強的左太陽穴射擊第一槍，石茂強隨即臥倒在地，王紘騰再將槍枝放回位於周昱帆房內的槍箱中。

檢方指出，經過數分鐘之後，王紘騰見石茂強在地上掙扎求救，王紘騰避免石茂強驚動住戶，指示周昱帆再取槍，於同日凌晨4點15分朝石茂強左後腦開下第2槍，石茂強因子彈造成大腦損壞而死亡。

石茂強死亡後，王紘騰開車載林廣原前往曼谷機場附近的廢棄商店棄屍，而周昱帆與許峯源留在案發現場清理血跡並叫車等候，隨後數人及王紘騰的泰籍女友PIYANUCH THAMMIRAT一行人驅車強網泰柬邊境管制站，離開泰國，逃往柬埔寨。

周昱帆於2月26日，自柬埔寨金邊機場搭機返台，入境時經警政署刑事警察局國際刑警科員通知到案，警方扣得周犯案時衣物及行動電話。石茂強家屬報案，檢方簽分偵辦，檢察官向法院聲請羈押禁見周昱帆獲准，周昱帆遭羈押禁見至今。檢方另行通緝許峯源及林廣原。

檢方認定，王紘騰及周昱帆涉犯刑法第271條第1項殺人罪，兩人犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯，今依法提起公訴。本案因符合國民法官法審理條件，為北檢起訴第14起國民法官案。

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通緝犯石茂強在泰命案，北檢今依涉犯殺人罪，起訴槍手王紘騰、員工周昱帆（中）。圖／聯合報系資料照片
通緝犯石茂強在泰命案，北檢今依涉犯殺人罪，起訴槍手王紘騰、員工周昱帆（中）。圖／聯合報系資料照片

國民法官 曼谷 棄屍 槍枝 泰國 通緝

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