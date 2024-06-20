快訊

得來速AI點餐點到「培根冰淇淋」？美國麥當勞受不了急喊卡 終止IBM合作

北京要外送員「跟黨走」 透露三中全會民企政策走向？

撥穗儀式進行中…復旦大學畢典老師遭賞耳光 施暴者疑是台灣學生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／摻安毒菸彈批發廠隱身新店民宅 三重警搜扣4189顆市價逾百萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

董姓男子透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，新北市三重警方監控一個多月，這個月13日下午持搜索票前往董男新店住處搜索，當場搜扣市價超過百萬元共計4189顆菸彈，一併帶回偵辦。偵詢時，董男辯稱不知菸彈內摻有毒品成分，警詢後依毒品罪嫌送辦，另向上溯源追查來源及有無共犯。

據了解，董姓男子（24歲）目前無業的他，先藉網路向上游進貨摻有安非他命成分的菸彈，再透過Telegram以一顆280元轉賣給不特定人士，只要買家以「蛋」型符號、貼圖，外加標示口味，董男便以、面交、宅配方式出售菸彈，短短一個多月董男不法獲利超過10萬元台幣。

上個月新北市三重警方獲報派員監控，這個月13日下午5時許，警持搜索票前往董男位於新北市新店區住處搜索，正巧碰到返家董男，警出示身分董男一臉錯愕話沒多說，直接開門讓警入內搜索，果然在董臥房小櫃子內搜扣市價117萬2920元，共計4189顆毒品菸彈，一併帶回查辦。

偵詢時，董男坦承犯販賣菸彈，但他辯稱「不知道菸彈裡，摻有安非他命」警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，檢察官複訊後諭令1萬元交保候傳。

三重警分局長黃南山表示，電子菸彈以液態毒品菸油混充，是目前新興施用毒品態樣，年輕人因好奇吸食淪為毒品人口。呼籲，打擊毒品犯罪不僅是警察工作，更須全民一起加入反毒，民眾應勇敢向毒品說「不」拒絕毒害，發現可疑請立即撥打110檢舉，警方將以最快速度查緝不法，淨化社會治安。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
董男透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，警持搜索票搜索查扣市價117萬2920元共計4189顆毒品菸彈，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

三重 毒品

延伸閱讀

影／還不出9萬高利貸被押 豐原警1小時內救人逮4嫌

南投女信網路高獲利投資遭騙百萬 車手取款還攜毒

板橋上演警匪追逐！揹3條通緝男拒檢狂逃 撞牆棄車逃遭逮

新店「新馬辣」裕隆城店爆4人食物中毒 新北衛生局令暫停營業

相關新聞

影／摻安毒菸彈批發廠隱身新店民宅 三重警搜扣4189顆市價逾百萬

董姓男子透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，新北市三重警方監控一個多月，這個月13日下午持搜索票前往董男新店...

涉違槍砲彈藥條例家遭搜索 孫安佐30萬元交保

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐日前帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，引起社會關注，檢警昨天搜索孫安佐住處，依槍砲罪嫌帶回孫安...

孫安佐涉違槍砲彈藥條例 北檢諭令30萬交保

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐日前帶瓦斯火槍現身台北市信義區，檢警今天搜索孫安佐住處，依槍砲罪嫌帶回孫安佐、孫的經紀人朱翊銘...

孫安佐涉槍砲案 檢諭令30萬交保、限制住居「責付孫鵬」

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐日前帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，引起檢警關注，檢警今天搜索孫安佐住處，依槍砲罪嫌帶回孫安...

控警違法逮捕聲請提審 孫安佐經紀人「雙手上銬」嘀咕進法院

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐在台北市信義區持有瓦斯火槍，孫安佐與他的經紀人朱翊銘依槍砲罪法辦，朱在台北市刑大偵訊時，認警方...

搜索中失控攻擊警察遭送辦 孫安佐經紀人喊冤被「妖魔化」

藝人孫鵬兒子孫安佐，上星期和朱姓經紀人到夜店時拿出瓦斯火槍，台北市信義警分局報請檢察官指揮，今早與台北市刑大搜索孫安佐住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。