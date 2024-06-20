影／摻安毒菸彈批發廠隱身新店民宅 三重警搜扣4189顆市價逾百萬

董姓男子透過Telegram販賣摻有安非他命成分的菸彈，新北市三重警方監控一個多月，這個月13日下午持搜索票前往董男新店住處搜索，當場搜扣市價超過百萬元共計4189顆菸彈，一併帶回偵辦。偵詢時，董男辯稱不知菸彈內摻有毒品成分，警詢後依毒品罪嫌送辦，另向上溯源追查來源及有無共犯。

據了解，董姓男子（24歲）目前無業的他，先藉網路向上游進貨摻有安非他命成分的菸彈，再透過Telegram以一顆280元轉賣給不特定人士，只要買家以「蛋」型符號、貼圖，外加標示口味，董男便以、面交、宅配方式出售菸彈，短短一個多月董男不法獲利超過10萬元台幣。

上個月新北市三重警方獲報派員監控，這個月13日下午5時許，警持搜索票前往董男位於新北市新店區住處搜索，正巧碰到返家董男，警出示身分董男一臉錯愕話沒多說，直接開門讓警入內搜索，果然在董臥房小櫃子內搜扣市價117萬2920元，共計4189顆毒品菸彈，一併帶回查辦。

偵詢時，董男坦承犯販賣菸彈，但他辯稱「不知道菸彈裡，摻有安非他命」警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，檢察官複訊後諭令1萬元交保候傳。

三重警分局長黃南山表示，電子菸彈以液態毒品菸油混充，是目前新興施用毒品態樣，年輕人因好奇吸食淪為毒品人口。呼籲，打擊毒品犯罪不僅是警察工作，更須全民一起加入反毒，民眾應勇敢向毒品說「不」拒絕毒害，發現可疑請立即撥打110檢舉，警方將以最快速度查緝不法，淨化社會治安。

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