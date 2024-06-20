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涉違槍砲彈藥條例家遭搜索 孫安佐30萬元交保
藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐日前帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，引起社會關注，檢警昨天搜索孫安佐住處，依槍砲罪嫌帶回孫安佐、孫的經紀人朱翊銘偵訊，孫安佐昨傍晚移送台北地檢署，進入地檢署時目光空洞，不發一語，檢方訊後以30萬元交保，限制住居。
警方昨天上午9時許，持搜索票到北投孫安佐住處，當時朱翊銘也在，一併被帶回市刑大偵詢；警方上門時，孫鵬及狄鶯都在家中，孫安佐一開始以英語與警方對談，到市刑大後配合警方詢問，孫鵬也到市刑大陪伴。
警方帶朱回大安區住處搜索時，朱情緒失控，出手攻擊警方，被當場壓制，依妨害公務現行犯逮捕；朱對警方逮捕過程有疑義，昨傍晚聲請提審，孫安佐先行移送北檢。孫鵬接受媒體訪問表示一切配合司法調查。
孫安佐15日深夜與朱翊銘到北市信義區夜店，朱被發現持有瓦斯火槍，警方事後通知到案說明，朱沒有攜帶火槍，只稱火槍沒殺傷力，還表示瓦斯火槍可以想像是一個「大型打火機」。16日凌晨，孫在現場一度要實測瓦斯火槍，但被朱制止；警方從現場觀察，無法確定瓦斯火槍是違法殺傷力器械。
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