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孫安佐涉槍砲案 檢諭令30萬交保、限制住居「責付孫鵬」

西門町晚間也突跳電！北市3區「上萬戶」受影響

孫安佐涉槍砲案 檢諭令30萬交保、限制住居「責付孫鵬」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐日前帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，引起檢警關注，檢警今天搜索孫安佐住處，依槍砲罪嫌帶回孫安佐、孫的經紀人朱翊銘偵訊，孫安佐傍晚移送台北地檢署，檢方訊後諭令30萬元交保，限制住居，責付父親孫鵬。

台北地檢署檢察官姜長志今天指揮台北市刑警大隊發動搜索，在孫安佐住處查扣疑似火藥的粉末、刀械、生存遊戲狙擊長槍等證物，警方同時搜索朱翊銘大安區通化街住所，同步約談朱到案。

不過，朱在警局隊部涉嫌襲警，警方以妨害公務現行犯逮捕他，朱認為警察違法，聲請刑事提審，晚間移解台北地院開庭，法官裁定駁回，朱再移返台北市刑大偵訊，刑事訴訟回到原點，警方漏夜偵訊他。

孫安佐本月15日與朱翊銘在台北市信義區一家夜店，朱因身上持有一把瓦斯火槍，被警方依違反社會秩序維護法函送法辦；本月16日晚間，孫安佐拿著瓦斯火槍到信義區表明要「實測」，當時被朱制止。

檢方分案全案朝違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦，不過，獲案槍支、火藥是否具有殺傷力？是否為列管物品？檢警昨已初側槍、火藥是違禁物，先諭令孫安佐交保，再將送交進一步鑑定，依鑑驗結果論處孫安佐、朱翊銘的刑事責任。

孫安佐（右二）晚間6時左右被移送北檢，孫安佐從北市刑大移送北檢過程沒有上銬，他戴墨鏡、仰頭、全程不發一語，然後直接上車。。記者季相儒／攝影
孫安佐（右二）晚間6時左右被移送北檢，孫安佐從北市刑大移送北檢過程沒有上銬，他戴墨鏡、仰頭、全程不發一語，然後直接上車。。記者季相儒／攝影
檢方訊後諭令孫安佐（右二）30萬元交保，限制住居，責付父親孫鵬。記者季相儒／攝影
檢方訊後諭令孫安佐（右二）30萬元交保，限制住居，責付父親孫鵬。記者季相儒／攝影

孫安佐 孫鵬

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