孫安佐涉槍砲案 檢諭令30萬交保、限制住居「責付孫鵬」

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐日前帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，引起檢警關注，檢警今天搜索孫安佐住處，依槍砲罪嫌帶回孫安佐、孫的經紀人朱翊銘偵訊，孫安佐傍晚移送台北地檢署，檢方訊後諭令30萬元交保，限制住居，責付父親孫鵬。

台北地檢署檢察官姜長志今天指揮台北市刑警大隊發動搜索，在孫安佐住處查扣疑似火藥的粉末、刀械、生存遊戲狙擊長槍等證物，警方同時搜索朱翊銘大安區通化街住所，同步約談朱到案。

不過，朱在警局隊部涉嫌襲警，警方以妨害公務現行犯逮捕他，朱認為警察違法，聲請刑事提審，晚間移解台北地院開庭，法官裁定駁回，朱再移返台北市刑大偵訊，刑事訴訟回到原點，警方漏夜偵訊他。

孫安佐本月15日與朱翊銘在台北市信義區一家夜店，朱因身上持有一把瓦斯火槍，被警方依違反社會秩序維護法函送法辦；本月16日晚間，孫安佐拿著瓦斯火槍到信義區表明要「實測」，當時被朱制止。