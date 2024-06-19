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搜索中失控攻擊警察遭送辦 孫安佐經紀人喊冤被「妖魔化」
藝人孫鵬兒子孫安佐，上星期和朱姓經紀人到夜店時拿出瓦斯火槍，台北市信義警分局報請檢察官指揮，今早與台北市刑大搜索孫安佐住家，現場搜出疑似火藥粉末，另帶回瓦斯火槍及一把匕首。
警早上方持搜索票到北投孫安佐住處，通知孫及朱姓經紀人到台北市刑大到案說明，由於昨晚朱姓經紀人住在孫安佐家中，警方上門後，又帶經紀人回到他大安區住處搜索。
不料朱姓經紀人在家中突然情緒失控，出手攻擊警方，4、5名警員當場壓制對方，並以妨害公務現行犯當場逮捕，不過傍晚警方要移送孫、朱兩人時，經紀人卻對警方逮捕過程表示有疑義，決定聲請提審，晚間6時，孫安佐先被移送北檢，法院則先書面審查經紀人的提審案件。
晚間7時許，朱姓經紀人移送北院，由法官審理提審案件，經紀人說，他和孫安佐被警方妖魔化，根本沒有違反槍砲刀械相關法律，同時他聲稱沒有打警察，對警方逮捕程序有異議。
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