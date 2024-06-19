快訊

搜索中失控攻擊警察遭送辦 孫安佐經紀人喊冤被「妖魔化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搜索中失控攻擊警察遭送辦 孫安佐經紀人喊冤被「妖魔化」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人孫鵬兒子孫安佐，上星期和朱姓經紀人到夜店時拿出瓦斯火槍，台北市信義警分局報請檢察官指揮，今早與台北市刑大搜索孫安佐住家，現場搜出疑似火藥粉末，另帶回瓦斯火槍及一把匕首。

警早上方持搜索票到北投孫安佐住處，通知孫及朱姓經紀人到台北市刑大到案說明，由於昨晚朱姓經紀人住在孫安佐家中，警方上門後，又帶經紀人回到他大安區住處搜索。

不料朱姓經紀人在家中突然情緒失控，出手攻擊警方，4、5名警員當場壓制對方，並以妨害公務現行犯當場逮捕，不過傍晚警方要移送孫、朱兩人時，經紀人卻對警方逮捕過程表示有疑義，決定聲請提審，晚間6時，孫安佐先被移送北檢，法院則先書面審查經紀人的提審案件。

晚間7時許，朱姓經紀人移送北院，由法官審理提審案件，經紀人說，他和孫安佐被警方妖魔化，根本沒有違反槍砲刀械相關法律，同時他聲稱沒有打警察，對警方逮捕程序有異議。

孫安佐的經紀人朱姓男子，涉嫌攻擊警方，被依妨害公務罪當場逮捕，圖為朱姓經紀人到三張犁派出所應訊畫面。記者李奕昕／翻攝
孫安佐的經紀人朱姓男子，涉嫌攻擊警方，被依妨害公務罪當場逮捕，圖為朱姓經紀人到三張犁派出所應訊畫面。記者李奕昕／翻攝
孫安佐的經紀人朱姓男子，涉嫌攻擊警方，被依妨害公務罪當場逮捕。記者廖炳棋/攝影
孫安佐的經紀人朱姓男子，涉嫌攻擊警方，被依妨害公務罪當場逮捕。記者廖炳棋/攝影

妨害公務 孫安佐 經紀人

延伸閱讀

孫安佐涉違槍砲彈藥條例移送北檢 孫鵬：調查中不便說什麼

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

孫安佐遭警帶回偵訊 經紀人發聲曝「被扣走了」

孫安佐遭警帶回偵訊 狄鶯首發聲「若是獅子，何須炫耀」

相關新聞

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐日前帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，引起檢警關注，檢警今天搜索孫安佐住處，依槍砲罪嫌帶回孫安...

搜索中失控攻擊警察遭送辦 孫安佐經紀人喊冤被「妖魔化」

藝人孫鵬兒子孫安佐，上星期和朱姓經紀人到夜店時拿出瓦斯火槍，台北市信義警分局報請檢察官指揮，今早與台北市刑大搜索孫安佐住...

控警違法逮捕聲請提審 孫安佐經紀人「雙手上銬」嘀咕進法院

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐在台北市信義區持有瓦斯火槍，孫安佐與他的經紀人朱翊銘依槍砲罪法辦，朱在台北市刑大偵訊時，認警方...

孫安佐涉違槍砲彈藥條例移送北檢 孫鵬：調查中不便說什麼

孫安佐與朱姓經紀人日前攜瓦斯火槍現身北市信義威秀商圈惹議，檢警今天執行搜索並將孫、朱帶回警局偵訊，晚間6時許將孫安佐先移...

網紅Joeman惹「麻」煩持毒緩起訴確定 將服100小時義務勞務

本名翁雋明的YouTuber「Joeman」涉嫌吸食、持有大麻被查辦，他持有大麻犯行明確，檢方處分他緩起訴，依職權聲請再...

彰化男成斷掌乾屍「腳呈八字形」 彰檢：未結案、持續偵辦中

彰化縣和美鎮40歲黃姓男子今年1月被發現陳屍家中，已成乾屍，黃母不滿檢察官以「死亡原因不明」結案，而向媒體投訴指出，兒子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。