孫安佐涉違槍砲彈藥條例移送北檢 孫鵬：調查中不便說什麼

孫安佐與朱姓經紀人日前攜瓦斯火槍現身北市信義威秀商圈惹議，檢警今天執行搜索並將孫、朱帶回警局偵訊，晚間6時許將孫安佐先移送北檢複訊，他全程不發一語。

藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐16日偕朱男現身台北市信義威秀商圈，朱男腰上還配戴1把瓦斯火槍惹議；後經台北市警察局通知到案說明，朱男稱瓦斯火槍並無殺傷力，全案詢後將其依涉違反社會秩序維護法送辦。

為釐清相關案情疑義，檢警今天上午兵分兩路至孫鵬及朱男住處執行搜索行動，並於孫鵬住處將孫安佐與朱男兩人帶回警局偵訊，孫鵬也一路陪同，警方也查扣到火藥粉、瓦斯火槍及刀刃等證物。

全案詢後，警方約於晚間6時許將孫安佐依涉違反槍炮彈藥刀械管制條例移送至北檢複訊，只見孫安佐戴鴨舌帽、墨鏡及穿著白上衣，一路抬頭挺胸前行，記者詢問有無話想說，孫安佐都面無表情、未予回應。

隨後孫鵬受訪表示，稍晚要到北檢進行調查，都會配合釐清案情，但因案件正在調查中，不便對外說什麼。