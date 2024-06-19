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西門町晚間也突跳電！北市3區「上萬戶」受影響

南投女信網路高獲利投資遭騙百萬 車手取款還攜毒

中央社／ 南投縣19日電

蔡姓女子相信網路高獲利投資廣告，面交105萬元給詐騙集團，詐團又以避稅藉口要蔡女再拿出30萬，蔡女驚覺受騙報案；警方昨天在國道南投服務區逮捕吳姓車手，還搜出毒品愷他命。

南投縣警察局南投分局今天發布新聞資料表示，蔡女瀏覽臉書（Facebook）誤信投資廣告，與詐騙集團成員加通訊軟體LINE好友後，日前依指示面交新台幣105萬元，犯嫌食髓知味，又以避稅為藉口誘騙蔡女再給30萬元，此時蔡女才驚覺可能受騙而報案。

南投分局指出，13日接獲蔡女報案，南投派出所長陳俊宏掌握蔡女與詐騙集團成員相約18日在國道南投服務區一家咖啡店面交取款，提前部署警力埋伏，吳姓車手昨天下午依約從台南北上南投，員警立刻現身盤查逮捕，當場查扣詐騙贓款30萬元整。

南投分局表示，員警盤查發現吳姓車手竟還隨身攜帶毒品愷他命，訊後全案依涉犯刑法詐欺、毒品危害防制條例移送南投地方檢察署偵辦，持續溯源追查共犯；呼籲民眾，投資交易相約面交現金都是詐騙，千萬不要相信網路社群高獲利投資廣告。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南投縣 詐騙集團 車手

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