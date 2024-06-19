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網紅Joeman惹「麻」煩持毒緩起訴確定 將服100小時義務勞務

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名翁雋明的YouTuber「Joeman」涉嫌吸食、持有大麻被查辦，他持有大麻犯行明確，檢方處分他緩起訴，依職權聲請再議；台灣高檢署今駁回檢方再議，翁獲緩起訴處分確定，近期翁將開始提供100小時義務勞務。

百萬網紅Joeman、本名何蕾伊菈的蕾菈及其夫婿湯宇涉嫌施用大麻，警方2023年11月6日搜索，在Joeman新北市新莊區、八里區住處，查扣大麻研磨器等器具和3包淨重約7.25公克的大麻。

此外，檢警同時在蕾菈、湯宇夫婦位於新北市中和區家中也查扣1包淨重約0.11克大麻及施用器具，3人一併依毒品罪偵處。

檢警採集3人毛髮、尿液送驗均為陰性反應，就施用毒品予不起訴處分，不過，他們持有大麻部分仍應依毒品罪論處。

檢察官要求他們當庭書立悔過書，再予以緩起訴處分，緩起訴期間1年，緩起訴條件是3人要向公益機關團體提供義務勞務，其中，命Joeman提供100小時義務勞務，命蕾菈、湯宇各提供48小時義務勞務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

百萬網紅Joeman。圖／翻攝自Joeman臉書粉絲專頁
百萬網紅Joeman。圖／翻攝自Joeman臉書粉絲專頁

Joeman 大麻 蕾菈

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