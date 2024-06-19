孫安佐遭搜索查獲火藥、刀槍 帶回北市刑大！父親孫鵬相陪

藝人孫鵬兒子孫安佐上周和朱姓經紀人到夜店拿出瓦斯火槍，又在網路刊登製刀影片，台北市刑大今天早上9時許，在檢察官指揮下，前往北投孫安佐住家搜索，現場找到一包疑似為火藥的粉末、數把刀械，中午帶回孫安佐及朱姓經紀人到市刑大，孫鵬自行到市刑大陪兒子偵訊。

警方還在孫安佐家中，找到至少5把生存遊戲用狙擊長槍，至於疑似火藥的粉末、刀械是否違禁，警方將送交鑑定。至於孫鵬、狄鶯是否知情孫安佐藏有疑似火藥粉末，警方還要釐清。

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，15日深夜與經紀人朱姓男子赴台北市信義區夜店，朱被發現持有瓦斯火槍。朱經警方通知，到案未攜帶火槍，但稱無殺傷力，警詢後請回，依社會秩序維護法函送。

警方指出，孫安佐及朱姓經紀人15日要到夜店前，主動向警方表示要到夜店放鬆，並聲稱是為8月底的一場慈善活動暖場，孫安佐一直對武器有興趣，也有研發的念頭，屆時慈善活動將展示武器，警方為確保安全，遠程監視。

16日凌晨，孫與朱到信義區，現場一度要實測瓦斯火槍，但經紀人制止；警方說，兩人到夜店前，說8月底舉辦「拯救世界」慈善活動，沒有說要帶火槍，從現場觀察，無法確定瓦斯火槍是違法的殺傷力器械。