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彰化乾屍案雙掌離奇「消失」？ 高大成：斷掌2原因
彰化縣和美鎮傳出斷掌乾屍案，查出死者為40歲黃姓男子，雙掌不翼而飛，家屬昨質疑死因不單純。中山附醫法醫科主任高大成認為，此案確實離奇，白骨不可能會風化消失，以他處理過3件斷掌案的經驗推測，死者除了欠債，更多的是凶嫌害怕死者指紋被查出，會追查到自己身上，因此斷掌滅證。
高大成說，從現場照片看來，死者整體乾燥、腐敗程度推算，死亡時間約在1至2年。至於手部變成斷掌，一是可能性遭到寵物、動物啃食，導致消失，另則是遺體在搬運時掉落，有可能在屍袋內或是案發現場。第三則是遭人砍斷後丟棄。
高大成說，一般都會覺得「斷掌」就是欠債、欠錢，但這只是其一，更多的是兇嫌害怕死者指紋被查出，才乾脆將手剁掉棄置，讓死者身分更難追查。
高大成表示，他曾處理過3件斷掌案，第一案為凶嫌認為被害人沒錢還在賭、四處欠錢，因而行凶，被害人因此失血過多而亡；另2案則是凶嫌可能與死者關係密切，擔心死者身分一旦被查出，警方可能循線查到自己身上，因此斷掌滅證。
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