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板橋上演警匪追逐！揹3條通緝男拒檢狂逃 撞牆棄車逃遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋警方今天上午巡邏時發現1輛轎車後車牌垂落，立即要求駕駛靠邊停車，不料駕駛卻加速逃逸。警方呼叫攔截圍捕並尾隨，一路追到板橋區文化路1處巷弄內，駕駛撞上民宅牆壁後才停下並棄車逃逸，逃不到20公尺就被逮。經查發現該男子為身揹3條通緝的57歲曹男，並查獲9包毒咖啡包，詢後依法送辦。

據了解，57歲的曹男因毒品案、肇事逃逸案、槍砲案遭新北檢通緝。今天上午7時許曹男開車行經板橋區民族路170號時，因後車牌垂落被巡邏警員發現，警員趨前要求他靠邊停車受檢。曹男起先假意配合，不料卻突然加速逃逸。警方立即呼叫攔截圍捕並一路尾隨追捕。

曹男開車沿著民族路、區運路、中山路一段、觀光街33巷、文化路一段高速逃逸，後續行駛至文化路一段285巷2弄後自撞牆壁後棄車逃逸，但逃了不到20公尺後就被警方壓制逮捕。警員在他車上起獲9包毒咖啡包，詢後依毒品通緝、肇事逃逸通緝、槍砲通緝，毒品、妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方攔查曹男車輛。記者黃子騰／翻攝
警方攔查曹男車輛。記者黃子騰／翻攝
警方將曹男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將曹男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方發現曹男自撞牆壁棄車逃。記者黃子騰／翻攝
警方發現曹男自撞牆壁棄車逃。記者黃子騰／翻攝

毒品 通緝

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