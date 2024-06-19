聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭「債主」追砍重傷 母攔阻 父撿臉皮

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市楊姓男子昨遭陳姓男子持開山刀砍成重傷，削下一塊臉皮，被他父親（圖）撿起。記者林昭彰／攝影
新北市楊姓男子昨遭陳姓男子持開山刀砍成重傷，削下一塊臉皮，被他父親（圖）撿起。記者林昭彰／攝影
新北市楊姓男子昨在住家樓下遭陳姓男子持開山刀砍成重傷，削下一塊臉皮，經送醫急救暫無生命危險，他父親撿起臉皮送醫供傷口縫合。陳逃到附近被警方逮捕，稱楊欠他二萬五千元，傳手機訊息嗆聲，他前往理論時見楊拿小刀示威，氣憤動手，警詢後依傷害罪嫌移送。

警方調查，四十七歲陳姓、卅五歲楊姓男子住新北蘆洲區，住家相近，兩人無穩定工作，曾同案涉犯妨害自由、傷害罪被查獲。

昨上午八點多，陳前往楊住家，在楊家樓下騎樓相遇爆發激烈口角，陳持開山刀追砍楊，沿途血流滿地，楊滿身是血癱坐中華街中央，頭部、軀幹及四肢多處刀傷，臉部眉骨尾端至顴骨，被削下一塊約成人手掌心大小的臉皮，露出肌肉及骨骼組織，民眾目擊報案。

楊的父親、母親下樓發現兒子遭砍，楊母阻擋陳繼續靠近兒子，楊父協助兒子上消防隊救護車送醫，隨後在騎樓撿起兒子被削下臉皮，可見表皮層及黃色脂肪組織，不知所措，用衛生紙覆蓋後騎機車直奔醫院。

陳徒步離開，在附近被警方攔下，他丟棄開山刀，並高舉沾滿鮮血雙手就逮。

陳稱，楊欠他二萬五千元很久不還，雙方常在通訊軟體互嗆「輸贏」，當天上午因債務起爭執，他前往找楊，邊走路邊用手機與楊爭吵，碰面後楊出言恐嚇，還掏出彈簧鑰匙小刀示威，他氣憤從背後抽出開山刀追砍。

警方將視楊身體狀況詢問，釐清案發過程及雙方有無糾紛。

楊父說，夫妻聽見樓下吵雜聲，下樓竟看到外出買早餐的兒子被砍，凶嫌轉身逃跑，他撿起臉皮，也不知是否來得及縫合，趕緊送醫，幸好醫師告知檢查臉皮組織未壞死，將縫補回臉部。

傷害罪 恐嚇 救護車 消防隊

延伸閱讀

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

影／持開山刀當街追砍友人削下對方臉皮 嫌犯高舉血染雙手投降

目擊當街砍人 蘆洲熱心大叔撿遭削下的臉皮衝醫院「歸還原主」

蘆洲男當街遭追砍倒路中央 好心人撿到他被削臉皮急奔醫院

相關新聞

王柏傑涉宿醉酒駕與遊覽車碰撞 公共危險罪嫌5萬元交保

藝人王柏傑疑昨晚喝酒，6月18日下午宿醉涉酒駕開車回家，行經北市內湖金莊路，與遊覽車碰撞，酒測值每公升0.44毫克，遭依...

遭「債主」追砍重傷 母攔阻 父撿臉皮

新北市楊姓男子昨在住家樓下遭陳姓男子持開山刀砍成重傷，削下一塊臉皮，經送醫急救暫無生命危險，他父親撿起臉皮送醫供傷口縫合...

男星王柏傑酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

藝人王柏傑疑似宿醉後酒駕上路，今天下午3時許，開車行經北市內湖區金莊路，轉彎時撞上前方要開進停車場車道的遊覽車，幸好無人...

彰化斷掌乾屍男「腳呈八字形」！母追死因 高大成揪疑點：結案太隨便

彰化縣和美鎮1名40歲黃姓男子1月被發現陳屍家中，因在床上雙腳呈現疑遭拉扯的八字形，雙掌又不翼而飛，且已成乾屍狀。黃母今...

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

新北市蘆洲區上午有1名楊姓男子，當街被債主持開山刀追砍成重傷，臉皮都被削下一塊。當時有1名熱心大叔撿到這塊臉皮，緊急送到...

影／通緝犯神壇前遇捕釀衝突 高雄警方開槍抓人

高雄市警鳳山區分局今天凌晨查捕涉8案通緝的李姓男子，遭李拒捕，李的朋友也在旁鼓譟，質疑警方抓人，與警方發生拉扯，警方對空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。