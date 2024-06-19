遭「債主」追砍重傷 母攔阻 父撿臉皮

新北市楊姓男子昨遭陳姓男子持開山刀砍成重傷，削下一塊臉皮，被他父親（圖）撿起。記者林昭彰／攝影 新北市楊姓男子昨在住家樓下遭陳姓男子持開山刀砍成重傷，削下一塊臉皮，經送醫急救暫無生命危險，他父親撿起臉皮送醫供傷口縫合。陳逃到附近被警方逮捕，稱楊欠他二萬五千元，傳手機訊息嗆聲，他前往理論時見楊拿小刀示威，氣憤動手，警詢後依傷害罪嫌移送。

警方調查，四十七歲陳姓、卅五歲楊姓男子住新北蘆洲區，住家相近，兩人無穩定工作，曾同案涉犯妨害自由、傷害罪被查獲。

昨上午八點多，陳前往楊住家，在楊家樓下騎樓相遇爆發激烈口角，陳持開山刀追砍楊，沿途血流滿地，楊滿身是血癱坐中華街中央，頭部、軀幹及四肢多處刀傷，臉部眉骨尾端至顴骨，被削下一塊約成人手掌心大小的臉皮，露出肌肉及骨骼組織，民眾目擊報案。

楊的父親、母親下樓發現兒子遭砍，楊母阻擋陳繼續靠近兒子，楊父協助兒子上消防隊救護車送醫，隨後在騎樓撿起兒子被削下臉皮，可見表皮層及黃色脂肪組織，不知所措，用衛生紙覆蓋後騎機車直奔醫院。

陳徒步離開，在附近被警方攔下，他丟棄開山刀，並高舉沾滿鮮血雙手就逮。

陳稱，楊欠他二萬五千元很久不還，雙方常在通訊軟體互嗆「輸贏」，當天上午因債務起爭執，他前往找楊，邊走路邊用手機與楊爭吵，碰面後楊出言恐嚇，還掏出彈簧鑰匙小刀示威，他氣憤從背後抽出開山刀追砍。

警方將視楊身體狀況詢問，釐清案發過程及雙方有無糾紛。

楊父說，夫妻聽見樓下吵雜聲，下樓竟看到外出買早餐的兒子被砍，凶嫌轉身逃跑，他撿起臉皮，也不知是否來得及縫合，趕緊送醫，幸好醫師告知檢查臉皮組織未壞死，將縫補回臉部。