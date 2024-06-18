彰化斷掌乾屍男「腳呈八字形」！母追死因 高大成揪疑點：結案太隨便

彰化縣和美鎮1名40歲黃姓男子1月被發現陳屍家中，因在床上雙腳呈現疑遭拉扯的八字形，雙掌又不翼而飛，且已成乾屍狀。黃母今向媒體投訴，指檢察官以「死亡原因不明」結案，令她十分悲憤，並懷疑遺體曾遭搬運，死因並不單純，且該案至今已半年，案情並無任何進展。

和美警分局今晚表示，原本該案已判斷是自然死亡，但因為黃男家屬有質疑，檢察官已指示進一步調閱相關資料，逐一釐清中。法醫高大成看了照片，也提出相關疑點，認為年輕男性死亡，用「不明原因」結案太隨便，可進一步追查脖子有無勒痕、舌骨跟甲狀軟骨有無斷裂。有的話就是窒息。也要再追問家屬死者有無吸毒情況？

高大成說，從能看見大腿肉，以及整體乾燥、腐敗程度推算，死亡時間確實是1至2年左右。且屍體下顎肉消失，可能是生前有嘔吐物、吐血，造成蟲吃光肉體、加速分解。至於手部變成斷掌，一是可能性遭到寵物、動物啃食，導致消失，另則是遺體在搬運時掉落，有可能在屍袋內或是案發現場。第三則是遭人砍斷後丟棄。屍體骨頭不可能會「風化消失」。

他說，死者手部有較為整齊的切面、缺角，若是遭人砍掉，左手應該也會有類似情況，且切面旁應該會有粉色、血色痕跡，但照片上沒有類似情況，不像是流過血。

但就算屍體已經成為乾屍，還是能夠採集肝臟、腎臟檢體，追查有無毒藥物反應，或可能因施用毒品過量導致死亡等，則出現嘔吐，跟下顎肉消失的情況能對上。另外，死者胃部外觀完整，也可以從胃內食物內容研判死亡時是白天或晚上，甚至從食物追出可能用餐餐廳等偵辦方向。