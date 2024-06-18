影／通緝犯神壇前遇捕釀衝突 高雄警方開槍抓人

高雄市警鳳山區分局今天凌晨查捕涉8案通緝的李姓男子，遭李拒捕，李的朋友也在旁鼓譟，質疑警方抓人，與警方發生拉扯，警方對空鳴2槍，遏制事故釀大，立即逮捕李移送法辦。

據了解，李姓男子（23歲）涉6件毒品、詐欺案，2022年4月起，經高雄、嘉義、台中、台北等地檢署通緝，並另涉詐欺判刑2年3月、傷害判3月徒刑，未到案執行，分別由台中、高雄地檢署通緝。

由於高雄市鳳山區三誠路某私人神壇昨天舉行廟會，今天凌晨李姓男子到神壇前，與神壇負責人郭姓男子（26歲）及楊姓男子（21歲）等20名朋友，在神壇前消夜餐敘，鳳山警分局獲悉李男現身便動員查緝。

警方表示，查捕李男，李不願配合，警方仍強制逮捕他，但其他在場朋友不知李男通緝頻鼓譟，郭姓負責人質疑警方無故抓人，雙方發生推擠拉扯，新甲所長許江坪、警員林柏寓等2員見狀，為控制現場各對空鳴槍1發，立即遏止叫囂者氣焰。