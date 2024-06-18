通緝毒鴛鴦躲全台摩鐵…擁槍販毒搞詐騙 北警跑桃園抓人
曾姓通緝犯夫妻疑為販毒毒鴛鴦，北市警局中山分局溯源發現，兩人躲在摩鐵，經常更換住處躲避查緝，且涉嫌擁槍販毒。警方日前在桃園一家摩鐵拘提2人，搜索查獲改造手槍1把、缺滑套的半成品槍1批、毒品，還有疑似加入詐團，收取18張人頭金融卡，全案依詐欺、非法持槍、毒品等罪嫌送辦。
中山警方指出，今年6月6日持拘票、搜索票，拘提28歲曾男和其26歲陳姓妻子，曾男為詐欺通緝犯，妻子則是侵占通緝犯。曾男疑似擁槍販毒，涉隨身帶著改造槍枝，現場還發現1批缺滑套的槍枝半成品，第二、三級毒品，販毒贓款新台幣5萬元等證物。
警方調查，曾姓夫妻因詐欺、毒品、槍枝等不法行為，平時以全台各地的摩鐵為家，且經常更換住處，平時販售毒品給毒蟲，賺取黑心錢為生，且又涉加入詐騙集團，收取人頭帳戶金融卡，警方也查扣了18張金融卡。
全案依槍砲彈藥刀械管制條例，及販賣毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。中山分局重申，「毒品零容忍」，將持續掃除毒品，溯源瓦解販毒集團，並全力肅槍追查來源，淨化社會治安，確保市民安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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