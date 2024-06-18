孫安佐攜瓦斯火槍無殺傷力？警：一定會送驗
藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，15日深夜與經紀人朱姓男子赴台北市信義區夜店，朱被發現持有瓦斯火槍。朱經警方通知，到案未攜帶火槍，但稱無殺傷力，警詢後請回，將依社會秩序維護法函送。不過信義警分局指出，不管經紀人怎麼說，有沒有殺傷力不是誰說了算，警方一定會將火槍送驗，檢驗結果出爐後依法處理。
警方指出，孫安佐及朱姓經紀人15日要到夜店前，主動向警方表示要到夜店放鬆，並聲稱是為8月底的一場慈善活動暖場，孫安佐一直對武器有興趣，也有研發的念頭，屆時慈善活動將展示武器，警方為確保安全，遠程監視。
16日凌晨，孫與朱到信義區，現場一度要實測瓦斯火槍，但經紀人制止；警方說，兩人到夜店前，說8月底舉辦「拯救世界」慈善活動，沒有說要帶火槍，從現場觀察，無法確定瓦斯火槍是違法的殺傷力器械。
朱姓男子到案時表示，瓦斯火槍可以想像是一個「大型打火機」，沒有殺傷力，「我們不是白癡帶一把有殺傷力的在街上走，如果有違法，所長馬上就把我們帶回去了。」
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