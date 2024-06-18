22歲狠心母殺嬰1年後也被遇害成白骨 台南地院首件國民審判今傳法醫

前年7月在台南新化區發現白骨命案，檢警調查，當時23歲的王姓男子疑與22歲陳姓女子有感情糾紛，找來26歲王姓友人6月開車載她到山區涉毆打後獨留荒野，經民眾發現白骨，確認死者身分，兩名王嫌涉家暴殺人起訴，成為台南地院首件國民審判案，今上午傳鑑定法醫作證。

法醫劉景勳依人身鑑別、年齡研判等鑑定報告，以及死者曾於2020年生母殺嬰案，台中地檢署偵辦時，留有死者男嬰DNA，因而比對出死者身分。

劉說，死者為女性，近22歲，未檢出毒物反應，骨頭無明顯外傷，右手肱骨、尺骨及橈骨末端有動物啃咬的痕跡，依屍體白骨化現象，依台灣夏季約10至1個月時間。他也說，死者衣物未曾改變，被載走後未更換衣物，陳屍地及發現地是否第一現場？不得而知。

他認為，死者失蹤後外力介入而導致，至於原因為何？仍需人、車及行蹤查清後方能釐清。面對檢察官及被告律師詰問，他認為，死者若遭毆打，人的本能會逃離現場，但未逃離現場，一是飢餓，二是被打受傷嚴重，包括軟組織受傷，如瘀傷、鈍傷等，行動沒辦法自由，才未能逃離現場。

他認為，死者骨頭遭動物啃咬，研判是死後遭啃咬，依其咬痕推判動物種類及其體型大小，大概是犬類。律師詢及有無可能是毒蛇咬傷或失溫？劉說，在台灣6月夏天氣溫且地小人稠，失溫機率不大，至於毒蛇咬傷與否，為假設性問題，沒辦法回答。他說，死者為什麼不會跑？或沒能力跑？可能被虐待打傷，但需調查釐清。

檢方起訴，前年6月5日前，王與友人討論將陳女約出來談判。友人於同日10時31分許，將陳女載往台南新化住處附近山區。王在通話中要求友人教訓陳女、教訓完後將她手機拿走，並指示將她獨留荒野。