高雄街頭揮鋸男中彈逃竄終被逮 疑吸毒幻覺幻聽一路自北南下

41歲的何姓男子昨晚在高雄街頭揮舞鋸子，遭警方開槍擊中左臂仍開車逃竄，沿途撞警車被捕。據警方了解，他一路由台北南下，昨晚到高雄疑吸毒後精神恍惚，出現幻覺幻聽才在街頭揮鋸。

據了解，何姓男子曾涉及毒品等案件，昨晚8時40分許，路人發現，他開轎車突然在高雄市左營區博愛四路停車，在街頭拿鋸子朝自己的轎車及車下揮舞，行為怪異，猜想警方報案。

高雄市警左營分局員警趕到案發地，見他開車到博愛四路與大中二路，立即圍上；他站在轎車旁，持續揮舞長約鋸子不停大喊，員警喝令他棄械就捕，但他不聽從，仍對警方揮舞鋸子，警方立即對他開3槍，他馬上上車逃竄。

約昨晚9時許，左營警分局博愛四路派出所警車，追至高雄市仁武區高楠公路，何男在轉彎時擦撞警車，又在快車道上，見警車靠近，將轎車橫道路上，撞博愛所警車閃避不及撞上他的轎車，但他仍沒下車，隨即開車逃離。

警方四處追查何男駕駛的轎車，一度失去蹤影，警方通報警網追尋何男的轎車，直到昨晚10時許，才在左營區曾子路與政德路口附近，發現何男的轎車，攔截他的轎車後，才發現他左臂中彈，送高雄榮總醫院急救，已無大礙。

警方發現何男的車內一片凌亂，在駕駛座下腳踏板，搜出毒品吸食器和53公分長的鋸子。

警方在一度失去他的行蹤，以車追人，發覺他是嘉義人，但多日前一路由台北開車南下，曾在多縣市停留，昨晚才由台南南下高雄，可能吸食毒品後，出現幻聽幻覺，才在街頭揮鋸。警方依恐嚇公眾、妨害公務、違反毒品防制條例等罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦。