2男砸毀吳宗憲二女兒咖啡廳 檢起訴恐嚇公眾等罪
藝人吳宗憲二女兒的咖啡廳，今年3月間遭人持球棒砸店，吳女等人提告，檢警循線查獲彭姓男子、黃姓男子到案。北檢今天偵查終結，依毀損、恐嚇公眾罪起訴彭男、黃男。
台北地檢署起訴指出，今年3月27日下午2時許，彭男、黃男持金屬球棒闖入吳宗憲二女兒開在台北市大安區的咖啡廳，並持球棒揮擊破壞或徒手翻覆、伸腳踢踹咖啡廳的古董沙發椅、古董石桌、空氣清淨機等，造成吳女損失新台幣16萬3000元，隨即離開咖啡廳。
不料，彭男、黃男於案發當日，另前往咖啡廳所在的大樓，並持金屬球棒砸毀大樓1樓管理室的物品、器材，造成大樓區分所有權人損失3萬5000元，隨即離去。
案經吳女、大樓主委報警提告，台北市警方調閱監視器，查出彭男、黃男把作案用的球棒棄置路旁逃逸，隨即查緝2人到案，並查扣犯案金屬球棒、手機等證物。
彭男、黃男到案後坦承犯行，供稱因中午用餐看電視時，不滿吳宗憲的主持節目風格，經常調侃其他藝人才犯案砸店。
北檢檢察官指出，從彭男、黃男的手機對話紀錄、網路瀏覽頁面資訊等，難認是否有幕後唆使的嫌疑人涉案，認定2人犯毀損與恐嚇公眾罪，事證明確，依法提起公訴，並宣告沒收扣案金屬球棒。
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