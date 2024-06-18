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影／台南21歲男違規拒檢飆速闖紅燈 警追2公里攔查起獲K毒

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓男子昨天深夜開車行經台南市安平區運河路、平生路口時紅燈右轉，被巡邏員警發現上前攔查，李拒檢加速逃逸，警方尾追約2公里，最後在華平路與建平八街口右轉時，李疑因車速過快而碰撞停放在路旁的車輛才停下來。警方並在車上查扣K他命和毒品咖啡包，警詢後公共危險、毒品罪嫌移送南檢法辦。

台南市警四分局安平派出所員警，於6月17日凌晨1點多，巡邏行經運河路與平生路口時，發現一名李姓男子（21歲，高雄市人）紅燈右轉，當員警趨前準備稽查時，車輛卻加速駛離，員警於是在後方尾隨，準備伺機攔查。

過程中李男駕車多次違反道路交通安全規則，包括紅燈右轉、以迫近驟然變換車道迫使他車讓道、任意變換車道等方式危險駕車，造成其他用路人潛在危險，最後於華平路與建平八街口右轉時，疑因車速過快而碰撞停放在路旁的車輛，員警立即以公共危險罪嫌現行犯逮捕。

安平所、華平所員警另於車內查獲毒品吸食器具、毒品咖啡包共128.35公克、K他命共78.97公克，李男尿液檢驗有三級毒品陽性反應，全案依公共危險、違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢察署偵辦。據悉，李涉持有毒品為自己使用。

分局長曹儒林表示，肯定員警深夜守護治安不鬆懈，落實巡邏盤查可疑人車，並在安全距離下追蹤尾隨攔查，進而查獲大量毒品咖啡包，遏止毒品擴散；警方也將進一步溯源查緝毒品來源，持續追查偵辦。

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男子開車拒檢（中），被台南市安平警方尾追2公里華平路與建平八街口右轉時，疑因車速過快而碰撞停放在路旁的車輛才停下來。記者黃宣翰／翻攝
男子開車拒檢（中），被台南市安平警方尾追2公里華平路與建平八街口右轉時，疑因車速過快而碰撞停放在路旁的車輛才停下來。記者黃宣翰／翻攝
男子涉嫌持有K他命和毒品咖啡包被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
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台南 咖啡 毒品

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