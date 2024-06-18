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影／高雄男街頭揮鋸逃捕撞警車 警攔發現他中彈
高雄市警左營分局昨天晚間接獲報案，發現何姓男子在街頭揮舞鋸子，圍捕時員警開槍，何男開車逃竄，多次撞擊警車，警方攔截他的轎車後，發現他左手臂中彈，將他送醫，暫無生命危險。全案由警方調查中。
據了解，昨天晚間8時40分許，何姓男子（41歲）在高雄市左營區大中二路與博愛四路口，在街頭揮舞鋸子，警方據報，趕赴案發地，見他站在轎車旁，持續揮舞長鋸不停大喊，員警要求他棄械就捕，但他不聽從，警方為執勤安全並避免路人受害，立即對他開3槍。
何男在警方開槍後，馬上上車加速逃竄，警方也立即通報追捕。約昨晚9時許，左營警分局博愛四路派出所警車，追至高雄市仁武區高楠公路，何男在轉彎時先擦撞警車，又在快車道上，見警車靠近，連撞博愛所警車後逃離。
警方通報警網攔截何男的轎車，直到昨晚10時許，在左營區曾子路與政德路口附近，發現何男的轎車，攔截他的轎車後，何男才停車束手就擒。
員警上前，見他左手臂流血，他也直叫痛，才發現他揮鋸開車逃竄前，疑遭警方開槍擊中左手臂，子彈貫穿手臂，警方立即將他送往高雄榮總醫院急救，未擊中骨頭，無生命危險。
警方在何男的轎車上搜出毒品吸食器和53公分長的鋸子，懷疑何男吸毒後才在街頭揮舞鋸子。警方依妨害公務、違反毒品防制條例等罪嫌查辦何男。
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