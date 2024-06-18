高雄男持長鋸揮舞衝撞警車 警開3槍打中左手逃3里就逮
何姓男子昨晚8時44分許駕車在高市左營區一處路口持長鋸揮舞，警方獲報攔阻，警喝斥仍不聽勸，朝何的車開3槍，何駕車逃逸時又衝撞警車，警網緊追1小時攔截圍捕到案，發現何左手臂有槍傷，車上有毒品吸食器，先將何送醫治療，將釐清何是否有毒駕行為。
左營警分局博愛四路派出所昨晚8時44分時許，接獲通報，指大中二路與博愛四路口有一輛轎車駕駛疑似持刀械揮舞，警方不敢大意，通報優勢快打警力趕抵現場處理。
警方於晚間9時許在博愛四路攔下該車，發現駕駛何姓男子（41歲）持約53公分長的長鋸，見警方出現，不斷朝員警揮舞。
警方為避免在場民眾及自身安全，對何男喝斥警告，要他放下長鋸，但何不聽勸，警方朝轎車開3槍，惟何仍駕車逃逸，逃至高楠公路時，還一度衝撞警車。
警方通報線上警網攔截圍捕，於晚間10時許在曾子路段攔截圍捕何的轎車，持盾牌打破車窗，並喝令何下車時，發現何左手臂受有槍傷，且情緒不穩，經壓制後，將他戒護送醫治療。
警方後在何男車上起出毒品吸食器及長鋸等物，警詢後，將依妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。
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