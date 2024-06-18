孫安佐帶火槍到夜店 經紀人到案稱合法「大型打火機」

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，本月15日深夜與經紀人朱姓男子赴台北市信義區某夜店，朱被發現持有瓦斯火槍。朱經警方通知，昨深夜到案未攜帶火槍，稱無殺傷力，警詢後請回，將依社會秩序維護法函送。

朱姓男子昨晚近11點赴信義警分局三張犁派出所說明，他受訪說，可以想像它就是一個「大型打火機」，沒有殺傷力，不在槍砲彈藥刀械管制條例範圍；孫安佐一直在做武器，不會不知道，一定是做合法的。