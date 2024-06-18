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步兵休假約友唱歌 爆衝突遭砍死

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

釣蝦場二樓包廂內發生20歲陸軍一兵遭少年殺害。記者劉星君／翻攝
釣蝦場二樓包廂內發生20歲陸軍一兵遭少年殺害。記者劉星君／翻攝
陸軍機械化步兵三三三旅一兵王姓男子，十五日休假當晚與二名女友人到屏東市某釣蝦場唱歌，遇到認識的十七歲陳姓少年等人，雙方相約進包廂，還未開唱二人就爆發衝突，陳涉持刀連砍王九刀，王傷重不治。警方事後逮捕陳姓少年，依殺人罪移送，法院裁定收容。

據了解，陳姓少年未交代為何帶刀，及因何起衝突，現場其他人說才進包廂五分鐘，也不清楚二人為何起爭執；王男父親昨質疑兒子是遭設局，現場不只一把刀，希望檢方調查清楚還公道。

警方調查，王男當晚與兩名女性友人相約到釣蝦場唱歌，在一樓登記包廂時遇到陳姓少年等人，當時陳等七名男女在一樓慶生，雙方相約一起到二樓唱歌。

王男和兩名女友人進入二樓包廂後，陳等七人也到二樓，有六人進入包廂；同行友人說，當時才剛點歌，食物跟酒都還沒上桌，二人就爆發衝突。雙方友人雖企圖制止，但陳突拿出類似水果刀砍殺王男，王男兩名女性友人立即打一一九，店員也報警，陳等人則鳥獸散。

王男被砍九刀，傷勢集中右側，右大腿最嚴重，到院無生命跡象，搶救後不治。警方事後找到陳姓少年等七人，確認陳持刀行凶，凶刀丟在屏東市郊大排水溝，依殺人罪送屏東地院少年法庭，法官裁定收容。

王父說，他們是單親家庭，兒子從軍幫忙分擔家計，休假還幫忙工作，質疑兒子遭設局；警方說，監視器畫面未發現其他人持刀，雙方看起來是巧遇，初步排除設局可能，會調閱通聯追查有無其他人涉案。

軍方表示，案發後指派高階幹部協處，後續配合檢方調查釐清，全力協助家屬治喪事宜，並給予法律協助。

屏東 殺人

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