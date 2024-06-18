聽新聞
test
0:00 / 0:00

快艇闖淡水遭押 陸男：不悔來台

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

陸籍男子阮芳勇（中）駕快艇跨越台灣海峽直闖淡水河，昨天被法院裁定羈押禁見；他上囚車前高喊「不後悔來台灣」。記者蕭雅娟／攝影
陸籍男子阮芳勇（中）駕快艇跨越台灣海峽直闖淡水河，昨天被法院裁定羈押禁見；他上囚車前高喊「不後悔來台灣」。記者蕭雅娟／攝影
大陸籍男子阮芳勇疑獨自開快艇跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，供稱「要投奔自由」，涉大陸地區人民未經許可進入台灣地區等罪，經移民署收容九天，士林地檢署昨天借提訊問，當庭逮捕，向法院聲押禁見獲准。阮男上囚車前高喊「不後悔來台灣！」

士林地方法院指出，阮男犯罪手法縝密，本案攸關國家安全，仍有待檢察官持續偵查，釐清其非法入境相關過程及其他細節，認有羈押原因，且無法藉由具保、責付或限制住居等手段代替，裁定羈押禁見。

六十歲阮男是中共海軍前少校艦艇長，本月八日駕駛快艇「鴻津號」從大陸福州寧德港出發，經十五小時、二五○多公里航行，九日上午闖進淡水渡船頭靠岸，連闖海巡雷達站及守望哨，在淡水河口待了五十一分鐘，直到與「順風一二二」客輪擦撞，客輪船長上午十時五十四分打一一八報案，海巡十一時十分才在登岸處逮人。

他當時稱，在微信上發表不利中共言論，遭限制出境，想「投奔自由」，因熟悉海象，六月八日趁海上風平浪靜從大陸漁港駕快艇出發，載四、五桶汽油，直奔台灣，沒有親友接應。

阮男身上有大陸手機及護照，還有數個東南亞國家的貨幣，沒有新台幣。九日被移送士林地檢署獲請回，交新北專勤隊收容。士檢國安專組檢察官昨從收容所首度借提阮男，訊問後當庭逮捕，聲押禁見。

法官認定阮男違反兩岸關係條例第十條、入出國及移民法第七十四條第一項後段「大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪」，阮男為大陸地區人民，在台無固定住居所，有事實足認有逃亡之虞；船上未攜帶衛星定位設備等相關通訊器材，顯有意隱藏蹤跡，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。

海巡 淡水河 移民署

延伸閱讀

影／陸男快艇直驅淡水遭聲押禁見 上囚車前喊「不後悔來台灣！」

影／大陸男駕快艇直驅淡水 檢察官借提訊問當庭逮捕聲押

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

陸男乘快艇闖淡水 國台辦：純屬個人行為、會進行處罰

相關新聞

高雄男持長鋸揮舞衝撞警車 警開3槍打中左手逃逸就逮

何姓男子昨晚8時44分許駕車在高市左營區一處路口持長鋸揮舞，警方獲報攔阻，警喝斥仍不聽勸，朝何的車開3槍，何駕車逃逸時又...

孫安佐帶火槍到夜店 經紀人到案稱合法「大型打火機」

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，本月15日深夜與經紀人朱姓男子赴台北市信義區某夜店，朱被發現持有瓦斯火槍。朱經警方通知，昨深...

快艇闖淡水遭押 陸男：不悔來台

大陸籍男子阮芳勇疑獨自開快艇跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，供稱「要投奔自由」，涉大陸地區人民未經許可進入台灣地區等罪，經...

步兵休假約友唱歌 爆衝突遭砍死

陸軍機械化步兵三三三旅一兵王姓男子，十五日休假當晚與二名女友人到屏東市某釣蝦場唱歌，遇到認識的十七歲陳姓少年等人，雙方相...

影／高雄男街頭揮鋸逃捕撞警車 警攔發現他中彈

高雄市警左營分局昨天晚間接獲報案，發現何姓男子在街頭揮舞鋸子，圍捕時員警開槍，何男開車逃竄，多次撞擊警車，警方攔截他的轎...

台電龍井變壓器施工爆炸！高溫絕緣油噴出 1人臉灼傷送醫

台電人員今天下午4時許在龍井區遊園南路進行變壓器施工時，因線路短路發生爆炸意外，導致1名工人臉部灼燒送醫。台電晚間說，工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。