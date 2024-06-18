快艇闖淡水遭押 陸男：不悔來台

陸籍男子阮芳勇（中）駕快艇跨越台灣海峽直闖淡水河，昨天被法院裁定羈押禁見；他上囚車前高喊「不後悔來台灣」。記者蕭雅娟／攝影 大陸籍男子阮芳勇疑獨自開快艇跨越台灣海峽闖淡水河直驅我國，供稱「要投奔自由」，涉大陸地區人民未經許可進入台灣地區等罪，經移民署收容九天，士林地檢署昨天借提訊問，當庭逮捕，向法院聲押禁見獲准。阮男上囚車前高喊「不後悔來台灣！」

士林地方法院指出，阮男犯罪手法縝密，本案攸關國家安全，仍有待檢察官持續偵查，釐清其非法入境相關過程及其他細節，認有羈押原因，且無法藉由具保、責付或限制住居等手段代替，裁定羈押禁見。

六十歲阮男是中共海軍前少校艦艇長，本月八日駕駛快艇「鴻津號」從大陸福州寧德港出發，經十五小時、二五○多公里航行，九日上午闖進淡水渡船頭靠岸，連闖海巡雷達站及守望哨，在淡水河口待了五十一分鐘，直到與「順風一二二」客輪擦撞，客輪船長上午十時五十四分打一一八報案，海巡十一時十分才在登岸處逮人。

他當時稱，在微信上發表不利中共言論，遭限制出境，想「投奔自由」，因熟悉海象，六月八日趁海上風平浪靜從大陸漁港駕快艇出發，載四、五桶汽油，直奔台灣，沒有親友接應。

阮男身上有大陸手機及護照，還有數個東南亞國家的貨幣，沒有新台幣。九日被移送士林地檢署獲請回，交新北專勤隊收容。士檢國安專組檢察官昨從收容所首度借提阮男，訊問後當庭逮捕，聲押禁見。

法官認定阮男違反兩岸關係條例第十條、入出國及移民法第七十四條第一項後段「大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪」，阮男為大陸地區人民，在台無固定住居所，有事實足認有逃亡之虞；船上未攜帶衛星定位設備等相關通訊器材，顯有意隱藏蹤跡，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。