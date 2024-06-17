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陸軍一兵遭少年殺害身中9刀 「包廂5分鐘起衝突」遭設局？警方回應了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

陸軍333旅20歲王姓一兵15日休假時，晚間9點多跟兩名女性友人相約到屏東市某釣蝦場唱歌，3人在一樓遇到17歲少年這群人在一樓幫友人慶生，3人約少年這群人到2樓一起唱歌，未料才進入包廂約5分鐘，少年與王男就因不明原因起衝突，王男身中9刀，送醫不治，現場一哄而散，警方獲報找到少年，送法院審理，法院裁定收容。

20歲王男是屏東縣鹽埔人，王男父親悲痛質疑，兒子遭設局，原本說去洗車，晚間9點兒子還傳訊問他人在哪裡，他回在家裡，之後電話打未接，怎料到40分鐘後竟接到醫院電話通知噩耗。

警方調查，20歲王男跟兩名女性友人相約到釣蝦場唱歌，他們在一樓巧遇17歲少年這方人馬在一樓包廂幫友人辦慶生會，雙方人馬認識在1樓巧遇後，就問要不要到2樓唱歌。

王男跟兩名女性友人進入二樓包廂後，少年與另6名朋友到二樓，王男與少年因不明原因在包廂內突然起衝突，「當時才剛開始點歌」、食物跟酒都還沒上桌，突然就起衝突，雙方人馬制止，少年拿出隨身攜帶刀砍殺王男，王男的兩名女性友人留下幫忙急救，店員發現後報警，其他人鳥獸散。

王男送醫後身體共有9處刀傷，手3刀，腿5刀，背1刀，傷勢集中在右側，右大腿傷勢最嚴重，王男到院前無生命跡象，醫院搶救後15日晚間10點51分宣告不治。

警方將少年這方人馬共7名男女逐一通知到案，其中4人未成年，根據現場跡證與在場人員說詞比對，17歲少年涉嫌重大現行犯逮捕，少年還將犯案兇刀丟到屏東市六塊厝附近大排水溝，警方也在大排水溝找到兇刀，依殺人罪送法院審理，少年法庭裁定收容。警方後續持續追查有無涉案人等，依法究辦；案發後，釣蝦場都未營業。

對於家屬質疑現場還有刀械與遭設局，警方表示，調閱釣蝦場的所有案發當下監視器畫面，當晚就少年1人持刀，並未發現有其他人持刀。另外經查，兩方人馬是在一樓巧遇，應無設局可能。

釣蝦場二樓包廂內發生20歲陸軍一兵遭少年殺害。記者劉星君／翻攝
釣蝦場二樓包廂內發生20歲陸軍一兵遭少年殺害。記者劉星君／翻攝
釣蝦場二樓包廂內發生20歲陸軍一兵遭少年殺害。記者劉星君／翻攝
釣蝦場二樓包廂內發生20歲陸軍一兵遭少年殺害。記者劉星君／翻攝

命案 屏東縣 殺人 陸軍

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