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農漁會112年阻詐逾2億元 守住農民辛苦錢

中央社／ 台北17日電

農金署今天表示，持續要求農漁會信用部人員關懷臨櫃客戶，疑遭詐騙立即通報員警處理，112年攔阻298件、共新台幣2億13萬元，件數比111年多22%、金額增6成，單筆最高1600萬元。

詐騙猖獗，農業部農業金融署發布新聞訊息指出，根據內政部警政署統計，民國112年計有136家農漁會信用部經由通報成功攔阻298件詐騙案件，比111年成長22%，共攔阻2億13萬元，金額比111年多60%。

統計顯示，攔阻總金額達百萬元以上有54家，居冠為新北市板橋區農會，計有2144萬元；桃園市新屋區農會居次，計有1600萬元；第3是高雄市美濃區農會，計有808萬元。

警政署接獲通報件數最多者也是板橋區農會，計有13件；攔阻金額及案件數最多的縣市為新北市，計攔阻4690萬元及44件；另外，單筆攔阻最高金額為桃園市新屋區農會，有1600萬元之多。

分析112年成功攔阻案例，農金署指出，包含有高齡者稱要買車需要提領高額現金，但是金額跟購車金額不符；也有假冒姪子的人跟農民加為LINE好友，謊稱裝修水電需要資金，要求農民匯款到指定帳戶。這類案件都是經由櫃員主動關懷後發現遭詐騙，通報員警處理有成。

強化攔阻詐騙對策，農金署表示，除了配合行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，建置金警聯防電子化平台，藉此提升追緝金融犯罪效能；也在農金獎中增設「防制詐騙績優獎」，評選標準將質量併計，以鼓勵農漁會落實關懷提問等風險管理。

另外，農金署強調，AI人臉變換、假網拍、釣魚等詐騙術橫行，民眾臨櫃匯款若有任何疑問，可向櫃員詢問，或者撥打反詐騙諮詢專線165或110，向警方尋求協助，以防遭詐騙損失積蓄。

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