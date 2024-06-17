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不肖子搶行動不便父親6萬元現金 警啟動鷹眼偵破

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮劉姓男子與行動不便的父親許久未見，疑因缺錢買毒，近日竟趁著探望時，直接搶走劉父腿上裝有逾6萬元的皮包，騎車逃逸後還變裝，逃避警方查緝，最在市區一間民宿內遭逮，當場起獲海洛因、安非他命等毒品，皮包內只剩1800多元，警方除持續追查贓款流向，全案移送法辦。

吉安警分局今天指出，北昌派出所15日下午3時30分接獲劉父報案，稱與兒子許久未見，沒想到兒子看到自己坐輪椅行動不便，在雙方閒聊之際，突然搶奪置放在大腿上的皮包，且內有6萬多元現金，接著騎機車逃逸。

警方獲報後，沿劉男逃逸路線擴大調閱路口監視器，發現他在逃亡過程中，還到友人家中變裝，意圖規避追查。不過警方依照逃亡路線地毯式查訪，在花蓮市區一家民宿內當場逮到人，並查獲3包總重約4.77公克的第一級毒品海洛因、1包總重約0.32公克的第二級毒品安非他命、針頭、吸食器，及搶來的皮包等物。

皮包內原來有6萬多元現金，警方查扣後，發現被花道只剩下1800餘元，金錢流向不明。全案經訊問後，劉男依涉犯「搶奪罪」、「毒品危害防制條例」移請花蓮地檢署偵辦，警方也將持續深入追查贓款流入何處。

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花蓮劉姓男子與行動不便的父親許久未見，疑因缺錢買毒，近日竟趁著探望時，直接搶走劉父腿上裝有逾6萬元的皮包。圖／警方提供
花蓮劉姓男子與行動不便的父親許久未見，疑因缺錢買毒，近日竟趁著探望時，直接搶走劉父腿上裝有逾6萬元的皮包。圖／警方提供
花蓮劉姓男子與行動不便的父親許久未見，疑因缺錢買毒，近日竟趁著探望時，直接搶走劉父腿上裝有逾6萬元的皮包，圖／警方提供
花蓮劉姓男子與行動不便的父親許久未見，疑因缺錢買毒，近日竟趁著探望時，直接搶走劉父腿上裝有逾6萬元的皮包，圖／警方提供
劉姓男子和行動不便的父親許久未見，近日疑因缺錢買毒竟藉故探望時，搶奪劉父腿上放有逾6萬元的皮包，遭逮後還被起獲海洛因、安非他命等毒品。圖／警方提供
劉姓男子和行動不便的父親許久未見，近日疑因缺錢買毒竟藉故探望時，搶奪劉父腿上放有逾6萬元的皮包，遭逮後還被起獲海洛因、安非他命等毒品。圖／警方提供

毒品 花蓮

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