高雄男超商影印「1動作」 警巡簽發現有貓膩將他逮捕
林姓男子13日在高雄市鳳山區一家超商影印資料，適轄區警網巡簽，眼尖發現林正在影印詐欺集團吸引被害人假投資所簽訂的「佈局合作協議書」，於是趨前盤查，林被警方舉動嚇到，當場坦承是詐團派遣的面交車手，剛得款60萬元，準備上交，沒料，只是影印資料就被逮。
據了解，林男和詐團談妥得手一次可拿5000元報酬，但錢還沒到手，就被警方逮捕，因態度配合，被依詐欺及違反洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦後，檢方命其請回。
車手四處趴趴走，鳳山警分局交通分隊員警前天下午2時許，在中山東路沿線金融機構巡簽時，見莊姓男子（20歲）在提款機前領款時，以無線耳機頻講電話，看見警方走近神情緊張，警方懷疑他是車手，攔下盤查。
當時莊男無法說明領款原因及金融卡來源，警方查證莊手中的金融卡持有人是遭騙的人頭帳戶，立即將莊逮捕，並查扣其身上2萬元現金、2張金融卡；警詢後依違反詐欺罪移送雄檢偵辦。
鳳山分局針對轄內超商、ATM、金融機構執行巡邏勤務，主動查緝詐欺車手提領贓款，3天內連續於簽巡轄區ATM時查獲2名詐欺車手現行犯，密集巡簽勤務作為奏效。
警方指出，統計從6月1日至15日實施的查緝車手專案，員警巡簽次數達3萬7千448次、日簽巡2500次，專案期間共查獲18名車手，將持續編排勤務，以阻斷車手提領詐款，減少民眾財產損失。
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