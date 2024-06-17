快訊

任期還有1年半…中科院長張忠誠提前卸任 顧立雄證實李世強接任

毒販花127萬利用澎湖輪托運逾6公斤毒品 2男遭起訴

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子出資120萬元，另花7.6萬雇用吳姓男子到高雄市購買以茶葉袋包裝、重4000餘公克的K他命，及俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮近2000餘公克的毒品，今年2月下旬以轎車托運方式利用澎湖輪運毒，因今年初檢警查獲首起澎湖輪運毒案，事先掌握陳、吳行蹤，在毒品運抵澎湖後，發動搜索查獲；檢方今依違反毒品危害防制條例罪將二人提起公訴。

澎湖檢警單位今年1月查獲利用澎湖輪託運車輛運毒572餘公克案，逮獲運毒的許姓男子、莊姓男子及呂姓少年，3月4日依違反毒品危害防制條例將許、莊二人提起公訴中呂姓少年則移送少年法庭審理。

檢察官吳巡龍持續指揮澎湖警方追查販毒集團，發現陳姓男子出資120 萬元購買毒品想販毒牟利，陳與上游賣家談妥購毒事宜後，再以7萬6000 元代價雇用吳姓男子前往高雄市買毒品。

檢警調查，吳收下陳交付的120萬購毒資金後前往高雄，駕車至新興區購得以茶葉袋包裝第三級毒品K他命 4 袋，淨重共 4008.37 公克，以及1包重近600公克的K他命；另有俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮 毒品2包，共重 1987.76 公克。

吳、陳二人將購得的毒品，藏放於轎車後車廂，於2 月 21 日晚間利用澎湖輪，將轎車託運返回澎湖後，將車開往陳位於馬公市的租屋處，檢警事先掌握兩人運毒行蹤，發動搜索，查扣毒品，及咖啡包包裝袋 1萬餘個及現金19萬 6000 元。

陳、吳二人當時經檢方向法院聲請羈押禁見獲准後，今依違反毒品危害防制條例罪將陳、吳二人提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

澎湖檢警今年2月22查獲陳姓和吳姓男子以轎車托運方式利用澎湖輪運毒；圖為以茶葉袋包裝、重4000餘公克的K他命。記者石秀華／翻攝
澎湖檢警今年2月22查獲陳姓和吳姓男子以轎車托運方式利用澎湖輪運毒；圖為以茶葉袋包裝、重4000餘公克的K他命。記者石秀華／翻攝
澎湖檢警今年2月22查獲陳姓和吳姓男子以轎車托運方式利用澎湖輪運毒。記者石秀華／翻攝
澎湖檢警今年2月22查獲陳姓和吳姓男子以轎車托運方式利用澎湖輪運毒。記者石秀華／翻攝
澎湖檢警今年2月22查獲陳姓和吳姓男子以轎車托運方式利用澎湖輪運毒；圖為俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮近2000餘公克的毒品；檢方今依違反毒品危害防制條例罪將二人提起公訴。記者石秀華／翻攝
澎湖檢警今年2月22查獲陳姓和吳姓男子以轎車托運方式利用澎湖輪運毒；圖為俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮近2000餘公克的毒品；檢方今依違反毒品危害防制條例罪將二人提起公訴。記者石秀華／翻攝

毒品 澎湖

延伸閱讀

毒品男通緝四處逃亡 遭鎖定查獲起出113公克毒品

北市3男在車內吵架...路人報案 警到場搜到毒品、假車牌

經部公布澎湖竹苗等離岸風場地質調查 助攻綠能建置

影／通緝犯攜毒至桃機接返國友人 遭航警識破下場GG了

相關新聞

20歲王姓軍人遭少年殺害 王父質疑兒遭設局、擺鴻門宴

屏東市某釣蝦場15日晚間9點多發生17歲少年殺害20歲王姓士兵，家屬悲痛質疑兒子遭設局、擺鴻門宴。王父今說，兒子從軍分擔...

不肖子搶行動不便父親6萬元現金 警啟動鷹眼偵破

花蓮劉姓男子與行動不便的父親許久未見，疑因缺錢買毒，近日竟趁著探望時，直接搶走劉父腿上裝有逾6萬元的皮包，騎車逃逸後還變...

高雄男超商影印「1動作」 警巡簽發現有貓膩將他逮捕

林姓男子13日在高雄市鳳山區一家超商影印資料，適轄區警網巡簽，眼尖發現林正在影印詐欺集團吸引被害人假投資所簽訂的「佈局合...

勇救險被打死「柬埔寨豬仔」 從警17年李建慰獲模範警察

新竹市第二分局偵查佐李建慰是新竹市今年唯一獲得模範警察殊榮的刑警。去年詐騙集團猖獗，李建慰在竹北高鐵某透天厝救出2名差點...

毒販花127萬利用澎湖輪托運逾6公斤毒品 2男遭起訴

陳姓男子出資120萬元，另花7.6萬雇用吳姓男子到高雄市購買以茶葉袋包裝、重4000餘公克的K他命，及俗稱「喵喵」的甲基...

毒品男通緝四處逃亡 遭鎖定查獲起出113公克毒品

台南市黃姓男子遭台南地檢察署發布毒品通緝，四處藏匿。台南警方昨晚7點多在六甲區165線道路旁將他逮捕到案，並起獲海洛因及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。