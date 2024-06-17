毒販花127萬利用澎湖輪托運逾6公斤毒品 2男遭起訴

陳姓男子出資120萬元，另花7.6萬雇用吳姓男子到高雄市購買以茶葉袋包裝、重4000餘公克的K他命，及俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮近2000餘公克的毒品，今年2月下旬以轎車托運方式利用澎湖輪運毒，因今年初檢警查獲首起澎湖輪運毒案，事先掌握陳、吳行蹤，在毒品運抵澎湖後，發動搜索查獲；檢方今依違反毒品危害防制條例罪將二人提起公訴。

澎湖檢警單位今年1月查獲利用澎湖輪託運車輛運毒572餘公克案，逮獲運毒的許姓男子、莊姓男子及呂姓少年，3月4日依違反毒品危害防制條例將許、莊二人提起公訴中呂姓少年則移送少年法庭審理。

檢察官吳巡龍持續指揮澎湖警方追查販毒集團，發現陳姓男子出資120 萬元購買毒品想販毒牟利，陳與上游賣家談妥購毒事宜後，再以7萬6000 元代價雇用吳姓男子前往高雄市買毒品。

檢警調查，吳收下陳交付的120萬購毒資金後前往高雄，駕車至新興區購得以茶葉袋包裝第三級毒品K他命 4 袋，淨重共 4008.37 公克，以及1包重近600公克的K他命；另有俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮 毒品2包，共重 1987.76 公克。

吳、陳二人將購得的毒品，藏放於轎車後車廂，於2 月 21 日晚間利用澎湖輪，將轎車託運返回澎湖後，將車開往陳位於馬公市的租屋處，檢警事先掌握兩人運毒行蹤，發動搜索，查扣毒品，及咖啡包包裝袋 1萬餘個及現金19萬 6000 元。

陳、吳二人當時經檢方向法院聲請羈押禁見獲准後，今依違反毒品危害防制條例罪將陳、吳二人提起公訴。

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