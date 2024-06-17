毒品男通緝四處逃亡 遭鎖定查獲起出113公克毒品

台南市黃姓男子遭台南地檢察署發布毒品通緝，四處藏匿。台南警方昨晚7點多在六甲區165線道路旁將他逮捕到案，並起獲海洛因及安非他命共113公克，警詢後今天依毒品危害防制條例罪嫌送辦，通緝部分併同解送歸案。

據了解，42歲黃姓男子（42歲） 涉嫌多件毒品案件，去年12月遭台南地檢署通緝，他行蹤隱密，在六甲、柳營、善化等區躲藏，仍被台南警方鎖定行蹤，昨天晚上7點多，員警在六甲地區埋伏，趁黃在六甲區165線下車，員警當場逮捕，在車上起出海洛因21.71公克及安非他命25.32公克，後續又在其善化租屋處查獲海洛因65.51公克及非他命1.27公克。

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