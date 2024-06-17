北市3男在車內吵架...路人報案 警到場搜到毒品、假車牌

23歲王姓男子日前開車載22歲施姓男子、22歲呂姓男子，開車到一半，車停靠路邊在車上爭吵，吵架聲大引起路人報案，轄區警方趕抵，發現3人已沒有吵架情事，詢問狀況時在車內聞到毒品味，對人車盤查，果然找到毒品安非他命、K他命、FM2，再清查發現，車牌竟然是假的，當場拔牌依法送辦。

大安分局羅斯福路派出所6日下午1點半獲報，辛亥路與復興南路口有一輛白色豐田轎車內傳出糾紛，趕抵發現該輛車仍停靠路邊，上前詢問3人推託說沒事，但員警在車內聞到毒品味，經車主同意後搜索。

警方在包包內果然找到毒品安非他命、K他命、FM2，由於車內搜出違禁品，員警立刻對車上人員查核身分，同時確認車籍資料，一查才發現，竟然沒有「BDK-5678」這塊車牌，從引擎號碼查詢原車車牌，得知原來的車牌因超速被吊銷。

車主施男表示，自己從蝦皮上購買車牌懸掛上路，車內包包的毒品有都是他的，警詢後被依毒品、偽造文書罪移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885