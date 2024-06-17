20歲王姓軍人遭少年殺害 王父質疑兒遭設局、擺鴻門宴

屏東市某釣蝦場15日晚間9點多發生17歲少年殺害20歲王姓士兵，家屬悲痛質疑兒子遭設局、擺鴻門宴。王父今說，兒子從軍分擔家計，休假也幫他工作，希望能還兒子清白。對方欠兒子錢，起口角衝突，欠錢不還錢，還設局，殺得刀刀見骨。警方對於家屬說法暫時無回應。

王父說，兒子當天跟他一起工作下班後，晚間8點多說沒什麼事要去洗車，晚間8點半出門，後來晚間9點多兒子傳LINE問他在哪裡，他說在家裡。過了2、3分鐘，打電話給兒子就沒有接電話，40分鐘後，就接到醫院打來說兒子沒救了，兒子為了幫他分擔家計才當兵，休假幫忙他工作，1個孩子就這樣沒有了。

王父悲痛說，兒子1人進去包廂時，裡面就有人通風報信，被4、5人包圍。王男的乾爹說，蓄意的、擺鴻門宴，乾兒子去洗車，為什麼有女的叫他去包廂，上去5分鐘，少年仔拿刀子就殺，一個人對4個怎麼有辦法反擊，現在就是抓一個人來擔。

王父說，對方是國小、國中同學，同一個村莊，要給兒子1個清白，因為對方欠兒子錢，起口角衝突，欠錢不還錢，還設局，殺得刀刀見骨，有1個欠800，有1個欠3、4千元，也跟兒子說不用索討，小錢就算了，不要計較了，這些人還逍遙法外，還串供，對他嗆聲。

王男的乾爹說，這是蓄意的、擺鴻門宴，殺人不只1個，他們從後門出去拿刀時都穿外套，刀子都插在後面，外套可擋刀，是不是預謀？怎麼可能只有1個被抓，4、5個人拿刀，怎麼可能只有一個人砍？身上中這麼多刀。