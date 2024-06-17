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持瓦斯空氣槍拉滑套嚇壞民眾 替朋友出氣未擊發、2男恐嚇罪送辦
30歲李姓男子日前得知朋友陳女和其男友吵架，涉嫌和楊姓男子分別持瓦斯空氣槍，趕赴台北市大同區延平北路4段，涉朝民宅連續拉滑套，民眾見狀驚恐報案。警方循線追捕查獲犯嫌，查出李男只拉滑套沒有擊發鋼珠，現場無擊發跡象，槍枝更無殺傷力，全案依恐嚇罪嫌送辦。
據悉，9年級生陳女和陳姓男友吵架，6月10日下午3時許，30歲李男和29歲楊男分別持空氣槍到場，疑似腰替陳女出氣，在大同區延平北路4段涉持槍朝民宅4樓拉滑套，大喊「你給我下來！」。陳女不願李男幫忙介入感情糾紛，下樓制止，民眾見狀打電話報警「有人吵架持槍」。
警方獲報到場現，並未發現開槍擊發跡象，也無留下彈殼、彈孔，經調監視器追查，查獲李男、楊男到案，並查出當日李男手持槍枝、楊男腰肩上的槍枝都是瓦斯空氣槍，並無殺傷力，全案依恐嚇罪嫌送辦。
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