影／通緝犯攜毒至桃機接返國友人 遭航警識破下場GG了

航警局保大1-1分隊執行入境車道違停車輛驅趕時，發現一名駕車前來接機的許姓男子形跡可疑，上前盤查後，發現許男因涉毒通緝在案，航警於後車廂搜出K他命、搖頭丸、安非他命等毒品時許男也坦承不諱，後續又搜出不明大量粉末時，許男則辯稱是中藥粉；航警訊後將許男移送桃園地檢署。

航警局保安警察大隊1-1分隊長鄧克辰示，本月12日晚間6時38分許，第一分隊小隊長許明鈞在桃機第一航廈驅趕違停車輛時，發現自用小客車張姓駕駛人形跡可疑，上前盤查發現張男因涉嫌毒品危害防制條例通緝在案，立即以無線電呼叫支援並將男子逮捕。

鄧克辰說，因許男為通緝犯，所以逮捕後可進行附帶搜索，果然在後車廂及車內的LV圖樣隨身包中，分別發現大量結晶粉末及不明藥丸。許男先是質疑警方搜索不法，又辯稱這些物品是中藥粉，經警方告知「你是通緝犯」及相關通緝、附帶搜索規定，許男還致電律師詢問，最終確認警方執法程序正當性。

鄧克辰指出，經警方測試鑑定，現場共查獲K他命42.78公克、搖頭丸28.86公克及安非他命19.03公克，合計90.67公克；另對張男實施採尿檢驗呈現陽性反應後，張男聲稱是在友人家中吸食安非他命毒品，警方除以現行犯逮捕，並移送桃園地方檢察署。

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