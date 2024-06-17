快訊

覆議戰要靠柔軟身段？如今硬碰硬綠營內都不信會過關

1千多頁被塗黑！數位身分證文件滿滿「馬賽克」如天書 藍：內政部想隱瞞什麼？

吞嚥困難又有家族病史！鄭弘儀自疑罹咽喉癌 醫揭真實病症

兩煞清晨上門 台中民宅傳槍聲、洗衣機下找到槍

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市林姓男子一月間曾攜槍替人到龍井一家檳榔攤處理檀香買賣糾紛，事後被警方逮捕依法送辦，尚在官司中。未料他昨天清晨5時許，又涉嫌夥同翁姓友人，再度到找到檳榔攤老闆林姓男子住處，雙方又起糾紛，扭打過程中造成槍枝走火，幸未傷及雙方，但1槍擊中客廳裡的茶几。

扭打中，翁的臉部受傷，林姓檳榔攤老闆（32歲）和友人蔡姓男子肢體亦受傷，林姓男子（37歲）則趁隙駕車逃逸。警方據報，上午9時許循線在清水一家按摩院逮捕林，他否認槍是他帶去。警方今凌晨在林姓檳榔攤老闆家門前的洗衣機下找到涉案改造槍枝一把和子彈5顆、彈殼1個等，林姓檳榔攤老闆說槍不是他的，但也說不清何以槍會在洗衣機下。

據了解，林姓男子一月間受謝姓男子邀往龍井區臨港東路的檳榔攤助聲勢，過程中他涉嫌欲開槍助勢未果，遭對方持棍棒及徒手毆打，逃離現場後被警方逮捕送辦。

對於手槍到底是誰的，警方表示目前仍在釐清中，但訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、湮滅證據罪及傷害罪等移送台中地方檢察署偵辦。

警方在林姓檳榔攤老闆家中洗衣機下查獲涉案手槍和子彈等。圖／民眾提供
警方在林姓檳榔攤老闆家中洗衣機下查獲涉案手槍和子彈等。圖／民眾提供
警方昨天上午9時許循線在清水一家按摩院逮捕林姓男子。圖／民眾提供
警方昨天上午9時許循線在清水一家按摩院逮捕林姓男子。圖／民眾提供

槍枝 洗衣機 老闆

延伸閱讀

傳劇烈槍聲 俄6犯人持刀挾持看守人員 遭肅清「部分與IS有關」

警員酒後失態...檳榔攤強吻女還伸手摸胸 懲戒結果出爐！

被2名長者逼讓座 女子和老翁在捷運上扭打又自撞牆

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

相關新聞

兩煞清晨上門 台中民宅傳槍聲、洗衣機下找到槍

台中市林姓男子一月間曾攜槍替人到龍井一家檳榔攤處理檀香買賣糾紛，事後被警方逮捕依法送辦，尚在官司中。未料他昨天清晨5時許...

高雄大寮汽修廠遭開20多槍 2嫌計畫縝密疑有共犯被收押

高雄大寮區一間汽車維修廠，14日清晨遭步槍掃射，留下20多個彈孔，警方陸續逮獲車主、接應者及負責開車、開槍的尹姓、陳姓男...

敬酒起衝突陸軍士兵遭少年殺害 軍方說話了

屏東市某處釣蝦場15日晚間9點多驚傳殺人案，陸軍機步333旅20歲王姓一兵，15日休假期間，約國小同學聚會，王男與17歲...

影／刑事局衝台中西屯博弈機房...驚見涉案人藏百發子彈

刑事局中打二隊在今年初得知，有博弈機房藏身台中西屯區商辦大樓內，偵搜3個多月後，在今年4月間出動特警前往搜索，帶回涉案陳...

疑酒後起衝突…釣蝦場爆口角 17歲少年持刀殺死陸軍士兵

屏東市某處釣蝦場15日深夜驚傳殺人案，1名17歲少年與陸軍一兵，兩人不認識，疑酒後起口角衝突，少年竟持刀砍殺對方，受傷的...

一時好奇查女警個資…偵查小隊長曾獲全國模範警察 懲戒法院判決出爐

曾獲全國模範警察的新竹縣警局刑警大隊吳姓小隊長，2022年間利用智慧分析決策支援系統，查詢1名女刑警個人資料，遭依新竹地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。