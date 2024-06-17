兩煞清晨上門 台中民宅傳槍聲、洗衣機下找到槍

台中市林姓男子一月間曾攜槍替人到龍井一家檳榔攤處理檀香買賣糾紛，事後被警方逮捕依法送辦，尚在官司中。未料他昨天清晨5時許，又涉嫌夥同翁姓友人，再度到找到檳榔攤老闆林姓男子住處，雙方又起糾紛，扭打過程中造成槍枝走火，幸未傷及雙方，但1槍擊中客廳裡的茶几。

扭打中，翁的臉部受傷，林姓檳榔攤老闆（32歲）和友人蔡姓男子肢體亦受傷，林姓男子（37歲）則趁隙駕車逃逸。警方據報，上午9時許循線在清水一家按摩院逮捕林，他否認槍是他帶去。警方今凌晨在林姓檳榔攤老闆家門前的洗衣機下找到涉案改造槍枝一把和子彈5顆、彈殼1個等，林姓檳榔攤老闆說槍不是他的，但也說不清何以槍會在洗衣機下。

據了解，林姓男子一月間受謝姓男子邀往龍井區臨港東路的檳榔攤助聲勢，過程中他涉嫌欲開槍助勢未果，遭對方持棍棒及徒手毆打，逃離現場後被警方逮捕送辦。