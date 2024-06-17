通緝犯接機車輛藏毒 辯稱是中藥粉仍遭航警識破
航空警察局今天表示，12日在桃機驅趕違停車輛時，發現接機的張男形跡可疑，上前盤查發現因涉毒通緝在案，更辯稱車上搜出毒品是中藥粉，警方除逮捕並移送桃園地檢署偵辦。
航警局保安警察大隊第一隊第一分隊分隊長鄧克辰上午接受媒體聯訪表示，12日晚間6時38分許，第一分隊小隊長許明鈞在桃機第一航廈驅趕違停車輛時，發現自用小客車張姓駕駛人形跡可疑，上前盤查發現張男因涉嫌毒品危害防制條例通緝在案，立即以無線電呼叫支援並將男子逮捕。
鄧克辰說，員警在搜索過程中，更於後車廂及車內隨身包中，分別發現大量結晶粉末及不明藥丸，一旁的張男先是質疑警方搜索不法，又辯稱這些物品是中藥粉，經警方告知相關通緝及附帶搜索規定，張男還致電律師詢問，最終確認警方執法程序正當性。
鄧克辰指出，經警方測試鑑定，現場共查獲愷他命42.78公克、搖頭丸28.86公克及安非他命19.03公克，合計90.67公克；另對張男實施採尿檢驗呈現陽性反應後，張男聲稱是在友人家中吸食安非他命毒品，警方除以現行犯逮捕，並移送桃園地方檢察署偵辦。
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