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高雄大寮汽修廠遭開20多槍 2嫌計畫縝密疑有共犯被收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄大寮區一間汽車維修廠，14日清晨遭步槍掃射，留下20多個彈孔，警方陸續逮獲車主、接應者及負責開車、開槍的尹姓、陳姓男子，陳供稱和汽修廠李姓業者友人有300萬元賭債糾紛，不過陳年紀輕輕，卻持有重火力，且逃亡計畫縝密，檢方懷疑仍有「共犯」，向法院聲押陳男、尹男獲准。

警方調查，被害的李姓業者獨自經營修車廠，事發後堅稱從未與人結怨。警方調閱監視器以車追人，發現歹徒作案後，將車輛駛往屏東河濱公園點火燒毀，待車輛燒成骨架後逃逸。

警方案發當天在嘉義縣大林鎮找到蔡姓車主（34歲），之後又在屏東縣民宅逮獲接應歹徒的潘姓男子（30歲），前天鎖定涉案歹徒之一的是有詐欺等4條通緝的尹姓男子（23歲），尹犯案後帶女友躲在台中市一間摩鐵內，警方攻堅時，他還跳窗狂奔近一公里，最後因氣喘沒力被制伏。

警方在尹男背包內查獲一把短槍、子彈9顆，另在隔壁房間查獲尹男邱姓友人（24歲），同樣是詐欺通緝犯。開槍主嫌陳姓男子（22歲）聞風警方將上門，前天中午攜作案用的長步槍、子彈22顆向屏東警方投案。

尹男落網當下尚不知陳已投案，一度向警方坦承是他開的槍，後被帶回高雄，見陳也被警方帶回，才指認是陳開的槍。陳供稱和汽修廠李姓業者友人有300萬元賭債糾紛，因此開槍洩恨，但說法被李男反駁。

但根據警方了解，發現李男汽修廠遭開槍的對街權利車陳姓負責人，常和李混在一塊，警方聯繫陳到案說明，陳卻撇得一乾二淨，指不清楚發生何事。

據了解，陳男交出的作案用長槍，槍身號碼有打磨痕跡，不排除是制式槍枝，仍待進一步鑑定；陳男年紀輕輕就持有重火力，對於案情避重就輕，且逃亡途中有人接應並燒毀作案用車輛，企圖製作斷點，計畫相當縝密。

昨檢方複訊後，懷疑陳、尹兩人背後仍有其他共犯尚未出面，加上陳、尹兩人犯案後逃亡，以此向法院聲請羈押，今凌晨由法院裁定准押禁見。

高雄市兩名歹徒14日清晨持步槍朝大寮區一間汽車維修廠掃射將鐵門打成蜂窩，警方前天逮捕涉案的尹姓男子（後，灰衣者），陳姓男子（前方，黑衣者）則攜長槍投案。記者石秀華／翻攝
高雄市兩名歹徒14日清晨持步槍朝大寮區一間汽車維修廠掃射將鐵門打成蜂窩，警方前天逮捕涉案的尹姓男子（後，灰衣者），陳姓男子（前方，黑衣者）則攜長槍投案。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區一家汽車修護廠鐵門，遭陳姓犯嫌持步槍掃射，鐵門滿布彈孔成蜂窩、地上留有一堆彈殼。圖／讀者提供
位於高雄市大寮區一家汽車修護廠鐵門，遭陳姓犯嫌持步槍掃射，鐵門滿布彈孔成蜂窩、地上留有一堆彈殼。圖／讀者提供
朝高雄市大寮區一間汽車修護廠掃射20槍的開槍主嫌陳姓男子（22歲）前天中午攜作案用的長步槍、子彈22發投案。記者石秀華／翻攝
朝高雄市大寮區一間汽車修護廠掃射20槍的開槍主嫌陳姓男子（22歲）前天中午攜作案用的長步槍、子彈22發投案。記者石秀華／翻攝

屏東縣 通緝

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