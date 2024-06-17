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買賣糾紛談判鬥毆鳴槍 警方逮4人送辦

中央社／ 台中17日電

37歲林姓男子與32歲林姓男子日前有買賣糾紛，16日37歲林男夥同友人到32歲林男家中挑事，雙方扭打造成3人受傷，也造成槍枝走火幸未傷及人員，警方逮4人到案依法送辦。

台中市烏日警分局今天透過新聞稿表示，37歲林男與32歲林男日前有檀香買賣糾紛，今年1月雙方到臨港東路一處檳榔攤談判，過程中37歲林男持改造手槍欲開槍助勢未果，遭對方持棍棒及徒手毆打，還因此遭警方查緝。

警方指出，16日上午5時45分警方獲報，龍井區一處民宅有人持槍闖入，派員到場，發現現場有3人受傷，依序送醫。初步調查，37歲林男夥同翁姓男子到32歲林男住處，雙方發生扭打造成槍枝走火，未傷及人員，受傷3人並非槍傷，均無生命危險。

烏日警分局偵查隊及刑事警察大隊偵七隊共組專案小組，16日循線在清水區查緝37歲林男到案，查扣彈匣1個、子彈6顆（未擊發），17日在林姓被害人住處查獲涉案槍枝，現場查扣槍枝1把、子彈5顆、彈殼1個。

全案偵詢後將林姓犯嫌等4人，依槍砲彈藥刀械管制條例、刑法湮滅證據罪及傷害罪，移送台中地方檢察署偵辦。

警察示意圖。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖／聯合報系資料照片

傷害罪 槍枝

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