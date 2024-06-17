敬酒起衝突陸軍士兵遭少年殺害 軍方說話了

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聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市某處釣蝦場15日晚間9點多驚傳殺人案，陸軍機步333旅20歲王姓一兵，15日休假期間，約國小同學聚會，王男與17歲少年有共同友人，雙方疑酒後敬酒起衝突，少年竟持刀殺害王男，衝突發生後，雙方人馬一哄而散，警方獲報發現王男身體多處刀傷，送醫不治。王男為志願役，服役1年，軍方將協助家屬處理治喪事宜。

陸軍八軍團表示，對此事件深表遺憾，案發後即指派高階幹部前往協處，後續除配合檢方調查釐清外，將全力協助家屬處理治喪事宜，並給予法律協助。

據了解，陸軍機步333旅王姓一兵14到16日休假，15日約國小同學2人到釣蝦場KTV，當時2樓包廂內包括王男共5人，王男與少年不認識，雙方有共同友人，少年進入王男包廂後，雙方疑酒後敬酒起衝突。

少年持刀朝王男大腿猛刺，王男身體多處刀傷，大腿、右後膝、右手腕、右上臂都有刀傷。警方獲報到場，現場僅剩下傷者王男，王男送醫時到院前OHCA，搶救後仍不治。

警方隨即展開調查，凌晨1點多，在少年住處發現少年，將少年帶回，少年將犯案兇器丟棄，警方尋獲。全案將少年解送屏東少年法庭審理，法院裁定收容。

20歲王姓一兵送醫後不治。記者劉星君／翻攝
20歲王姓一兵送醫後不治。記者劉星君／翻攝
屏東市15深夜驚傳釣蝦場命案，少年與王姓一兵疑似酒後起衝突，少年持刀殺死王姓一兵。記者劉星君／攝影
屏東市15深夜驚傳釣蝦場命案，少年與王姓一兵疑似酒後起衝突，少年持刀殺死王姓一兵。記者劉星君／攝影
屏東市15日深夜驚傳釣蝦場命案，少年與王姓一兵疑似酒後起衝突，少年持刀殺死王姓一兵。記者劉星君／攝影
屏東市15日深夜驚傳釣蝦場命案，少年與王姓一兵疑似酒後起衝突，少年持刀殺死王姓一兵。記者劉星君／攝影

屏東 陸軍

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