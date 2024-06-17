影／刑事局衝台中西屯博弈機房...驚見涉案人藏百發子彈

刑事局中打二隊在今年初得知，有博弈機房藏身台中西屯區商辦大樓內，偵搜3個多月後，在今年4月間出動特警前往搜索，帶回涉案陳姓男子等8人，還在機房內查獲百餘發的手槍子彈，十分罕見，不過落網涉案人對於子彈來源交代不清，不排除陳有涉及其他不法，將深入追查，檢方依毒品等罪，命陳以10萬元交保。

刑事局中打二隊在今年初透過大數據分析，查出有博弈機房藏身在台中市西屯區商辦大樓內，報請台中地檢署檢察官指揮後，與苗栗縣刑大、台中市第六警分局合組專案小組偵辦，經偵搜3個多月後，認時機成熟，在今年4月17日收網，出動特警破門，前往西屯區漢口路、甘肅路的一棟商辦大樓攻堅，帶回涉案陳姓男子（30歲）等8人。

專案小組搜索時，在機房內的一個房間內，發現一個布袋裝有百餘發的手槍子彈，另也查扣電腦主機、筆電、手機、監視器、點鈔機等贓證物，不過涉案陳男等人對於子彈來源交代不清，都推給一名死亡已久的友人，檢警不排除槍彈有涉及其他刑案，已送往刑事局鑑驗，判斷是否有殺傷力。

經查，陳男去年經營「FA8娛樂城」時曾被查獲，改名「AF娛樂城」，另起爐灶，在西屯商辦大樓設立機房，串接線上真人百家樂、角子老虎機、體育賽事、彩票等下注標的，招攬民眾加入網路賭博，經營期間，下注賭金達2.3億元，陳可從中收取水錢10％至20％，牟取不法利益。