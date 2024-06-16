一時好奇查女警個資…偵查小隊長曾獲全國模範警察 懲戒法院判決出爐

曾獲全國模範警察的新竹縣警局刑警大隊吳姓小隊長，2022年間利用智慧分析決策支援系統，查詢1名女刑警個人資料，遭依新竹地方法院依非公務機關非法蒐集個人資料罪，判處1年徒刑，緩刑2年確定，經內政部移送審理，懲戒法院判決記過2次。

判決指出，2022年10月1日值班時，吳男在刑大辦公室內，用個人帳號登入智慧分析決策支援系統，在用途欄輸入「執行交通相關業務」再輸入車牌號碼，不實查詢刑大女警的個人基本資料、親友網脈等資料。

吳男表示，因出於好奇心，一時失慮深感懊悔，透過警局長官向被害人表達歉意，雙方溝通不良而錯失緩起訴機會，但已在新竹地院調解程序中解釋及致歉獲得原諒。

吳男稱，他查詢的資料未外傳，未影響告訴人名譽或造成損害，他熱愛警察工作，曾職掌多種警察治安業務，曾破獲多件幫派犯罪集團、跨國走私海洛因、大宗槍枝及社會矚目擄人撕票等重大案件，為此曾獲得記一大功3次、記功112次及嘉獎1800次，並榮獲機關及全國模範警察等，此案後深刻自我檢討改進，請求給予改過自新機會。

懲戒法院審酌，吳男身為警察人員，竟未能誠信、謹慎執行公務，假借職務上機會，侵犯被害人資訊隱私權，損害機關形象、政府信譽，考量坦承違失行為，態度尚稱良好，本件行為次數僅有1次，且擔任警察職務對社會治安工作著有功績，曾獲警政署頒給三等警輝榮譽紀念章，及全國模範警察，判決記過2次。可上訴。